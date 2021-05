Lỏng lẻo quản lý, cả trăm người nước ngoài cư trú trái phép tại chung cư

Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Đà Nẵng) bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đến nay, chính quyền quận Sơn Trà phát hiện 313 người trong đó có 203 người nước ngoài (chủ yếu người Hàn Quốc) sinh sống trái quy định tại chung cư cao cấp này. Điều này làm dấy lên lo lắng của dư luận về công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Quận Sơn Trà yêu cầu chủ đầu tư thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời ra khỏi chung cư trong 30 ngày do dự án này chưa đủ điều kiện bàn giao căn hộ. Ảnh: H.L

Chưa nghiệm thu đã cho người nước ngoài vào ở

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vừa có thông báo kết luận xử lý những sai phạm liên quan đến hoạt động của Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy. Theo đó, chủ đầu tư công trình chung cư Monarchy là Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đã thực hiện việc bán căn hộ và bàn giao căn hộ cho người dân vào ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Hiện có 241 căn hộ tại block B chung cư Monarchy đang có người ở trong đó có 73 căn hộ do chính chủ đang ở, 168 căn hộ đang cho thuê. Tổng cộng có 313 người, trong đó có 203 người nước ngoài lưu trú.

Có một điều bất thường trong vụ việc này là, có 313 người sinh sống trong 241 căn hộ tại block B chung cư Monarchy nhưng chính quyền không hề hay biết về mặt quản lý hành chính. Mãi đến khi quận Sơn Trà kiểm tra, vào cuộc thì sự việc mới vỡ lẽ là toàn bộ những người này đều ở "chui", không đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Việc nhiều người dân trong đó có cả người nước ngoài sinh sống một thời gian dài trái quy định trong chung cư Monarchy khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đó là chưa kể, hàng loạt các đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, vi phạm pháp luật được Công an TP.Đà Nẵng phát hiện trong thời gian ngắn.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Bá An - Chủ tịch UBND phường An Hải Tây, quận Sơn Trà - thừa nhận, chung cư Monarchy chưa đủ điều kiện mở bán nên việc đăng ký tạm trú, tạm vắng đối với các hộ dân sinh sống, trong đó có người nước ngoài là không được phép. Trước câu hỏi về việc, thời gian qua việc chính quyền có nắm được thông tin người nước ngoài ở trái quy định tại chung cư Monarchy, ông Nguyễn Bá An nói: Về công tác quản lý thì địa phương phải quản lý!"

Đùn đẩy trách nhiệm

Được biết, sau khi quận Sơn Trà có thông báo về các sai phạm, chủ đầu tư Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy giải thích nguyên nhân chậm hoàn thiện hồ sơ là do dịch COVID-19(?). Đại diện Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng cho biết đã nộp hồ sơ về thủ tục nghiệm thu phòng, cháy chữa cháy và đã liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, do xảy ra COVID-19 nên đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Bộ Công an) chưa thể vào kiểm tra nghiệm thu. Sau đó, chủ đầu tư xin gia hạn để hoàn thành các hồ sơ liên quan.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện có hai loại hình giao dịch trên trường là bất động sản hình thành trong tương lai và bất động sản có sẵn. Đối với bất động sản hình thành trong tương lai muốn bán nhà thì phải có văn bản đồng ý của Sở Xây dựng địa phương. Để được cấp phép, chủ đầu tư dự án bất động sản hình thành trong tương lai phải đáp ứng được 2 điều kiện quan trọng là phải thi công trước phần móng và đảm bảo về mặt tài chính, các thủ tục về đầu tư xây dựng cơ bản...

"Riêng tại chung cư Monarchy hiện chưa có văn bản đồng ý của sở về cho phép bán nhà. Như vậy nếu xét về mặt pháp lý, việc giao dịch giữa chủ đầu tư và người dân là không được phép" - đại diện Sở Xây dựng Đà Nẵng thông tin.

Còn theo ông Hoàng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà - sau khi phát hiện sai phạm tại chung cư Monarchy, chính quyền đã thông báo cho người dân đang ở tại block B chung cư Monarchy tự di dời trong 30 ngày. Việc thông báo được căn cứ theo quy định của Luật Cư trú. Nếu người dân không đồng ý việc này có thể khiếu kiện chủ đầu tư trong một vụ án tranh chấp dân sự.

“Mấu chốt của vấn đề là chủ đầu tư cần sớm liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục hồ sơ” - ông Hoàng Công Thanh thông tin.

HỮU LONG (LĐO)