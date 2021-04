Pleiku tăng cường xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng

(GLO)- Chiều 14-4, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến.





Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính

Thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực. Hoạt động quản lý đô thị đi vào nền nếp, từng bước góp phần nâng cao diện mạo đô thị của thành phố.

Trong 3 tháng đầu năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố đã tiếp nhận và cấp phép xây dựng cho 466 nhà ở riêng lẻ; các xã, phường kiểm tra trật tự xây dựng 121 trường hợp. Qua đó, UBND thành phố đã ban hành 13 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự xây dựng với số tiền 295 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các xã, phường phối hợp với lực lượng chức năng thành phố ra quân lập lại trật tự đô thị, kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, đặt biệt là trên các tuyến đường trung tâm.



Tại buổi làm việc, ông Đặng Toàn Thắng-Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra-đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cần thường xuyên và cương quyết trong việc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm những vị trí kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện các tuyến đường văn minh đô thị kiểu mẫu, Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2030. Lực lượng Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng nhằm đảm bảo an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026



BÁ BÍNH