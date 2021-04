Krông Pa: Xe công nông vẫn lưu thông trên quốc lộ 25

(GLO)- Người dân huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm thu hoạch thuốc lá. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển nông sản, người dân vẫn sử dụng xe công nông lưu thông trên tuyến quốc lộ 25.

Tình trạng xe công nông lưu thông trên quốc lộ 25 tồn tại từ lâu ở huyện Krông Pa, nhất là thời điểm thu hoạch nông sản, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, hầu hết là xe độ chế, yếu tố an toàn kỹ thuật chưa được kiểm định và giám sát. Người điều khiển xe công nông đa phần không qua đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A4 theo quy định.

Anh Nguyễn Tiến Minh-tài xế xe khách tuyến Pleiku-Krông Pa-chia sẻ: “Cứ đến ngày mùa, cánh tài xế chúng tôi ngại nhất là lưu thông trên quốc lộ 25 vì gặp phải xe công nông. Loại phương tiện này chở cồng kềnh, chiếm lòng đường lại không có còi, gương chiếu hậu. Thậm chí, lái xe chở thuốc lá, lúa chất cao ngất ngưởng che hết tầm nhìn của tài xế.

Nhiều khi xe công nông rẽ sang đường, tài xế muốn quay lại phía sau nhìn cũng không thấy gì vì bị hàng hóa sau thùng xe che mất. Nhiều lái xe công nông còn khá trẻ tuổi, chạy với tốc độ khá cao, có lúc chuyển hướng đột ngột hoặc bất ngờ lao từ các đường nhánh ra quốc lộ. Vì vậy, chúng tôi rất ái ngại mỗi khi đi qua tuyến đường này”.

Tuy vậy, đây là bài toán khó giải từ nhiều năm qua một phần bởi đặc thù địa phương. Anh Mai Văn Linh (thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm) cho biết: “Vườn rẫy nằm dọc quốc lộ 25 nên muốn chở thuốc lá về nhà buộc phải đi qua đoạn đường này chứ không có đường nông thôn nào cả. Kinh tế khó khăn, bà con trong vùng lại có nhiều xe công nông thuận tiện vận chuyển mọi cự ly, địa hình với giá cả rẻ hơn thuê xe ô tô tải. Biết là sai nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ tự nhắc mình mỗi khi lưu thông trên đường phải tuyệt đối cẩn thận tránh xảy ra tai nạn”.

Xe công nông chiếm phần lớn làn đường khiến các phương tiện khác phải né tránh. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Theo thống kê của Công an huyện Krông Pa, toàn huyện có hơn 600 xe công nông đang hoạt động. Với con số này, Krông Pa là một trong những địa phương có số lượng xe công nông lớn của tỉnh. Do đó, việc quản lý phương tiện này gặp không ít khó khăn.

Thượng úy Trần Đức Anh-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Krông Pa) cho hay: Nhiều người dân vẫn chủ quan trước nguy cơ mất an toàn giao thông của xe công nông khi lưu thông trên quốc lộ. Do đó, mỗi khi gặp lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra thì chủ phương tiện đều tìm cách né tránh bằng cách chạy vào các đường liên thôn, liên xã hoặc tấp xe vào nhà dân ven đường.

“Krông Pa đang bước vào mùa nắng nóng nên chủ xe lợi dụng lúc các tổ tuần tra nghỉ ngơi để lén lút hoạt động. Thậm chí, các lái xe canh đến khi tổ tuần tra đi qua thì mới điều khiển xe công nông chở thuốc lá về nhà”-Thượng úy Trần Đức Anh cho hay.

Để ngăn chặn xe công nông lưu thông trên quốc lộ, Công an huyện Krông Pa tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, đặc biệt là chủ xe công nông. Các tổ tuần tra tập trung kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu người dân chấp hành việc đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cơ bản của xe công nông như lắp tấm phản quang, đèn chiếu sáng để tránh gây nguy hiểm khi lưu thông vào buổi tối.

Thượng úy Trần Đức Anh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý, yêu cầu viết cam kết không tái phạm hơn 130 trường hợp điều khiển xe công nông trên quốc lộ 25. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng khác để tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm”.

LÊ VĂN NGỌC