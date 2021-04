Gia Lai: Đảm bảo nhu cầu đi lại dịp lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 686/SGTVT-KHTCVT về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.





Nhân viên nhà xe Thuận Tiến Gia Lai thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp đón hành khách. Ảnh: Lê Hòa

Theo đó, Sở Giao thông-Vận tải yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải khách tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; có phương án vận tải phù hợp, tăng cường phương tiện, nhân lực trong dịp nghỉ lễ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trên một số tuyến cao điểm như: Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai-Đà Nẵng.

Không bố trí lái xe điều khiển phương tiện quá 4 giờ liên tục và quá 10 giờ trong 1 ngày; thường xuyên kiểm tra, ngăn ngừa lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Thực hiện nghiêm các quy định về giá cước, niêm yết giá, bán đúng giá đã đăng ký. Niêm yết số điện thoại đường dây nóng của Sở tại nơi bán vé và vị trí dễ quan sát trên phương tiện.



Các bến xe khách tiếp tục thực hiện nghiêm những biện pháp phòng-chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn giao thông. Kiên quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định vi phạm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Kiểm tra niêm yết giá cước và yêu cầu các đơn vị thực hiện niêm yết đúng giá cước tại bến và trên phương tiện. Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự ở trong bến, khu vực xung quanh bến.



Trong thời gian này, Thanh tra Sở tiếp tục duy trì, kết hợp phòng-chống dịch bệnh gắn với kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.



THANH SOẠN