Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần làm rõ "TP. Đà Nẵng đáng sống" là như thế nào?

Đà Nẵng hướng tới là đô thị loại đặc biệt



Ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Theo báo cáo của Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng đã ký hợp đồng với Liên danh Công ty Sakae Corporate Advisory và Công ty tư vấn Surbana Jurong (Singapore) lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.





Trong quá trình lập đồ án, UBND Thành phố đã tổ chức 3 hội thảo quốc tế, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương.



Một số nội dung cơ bản của điều chỉnh quy hoạch chung đưa ra định hướng đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu; là một cổng vào của Hành lang kinh tế Đông Tây; điểm đến phong cách sống toàn cầu; trung tâm du lịch dịch vụ và trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.



Đà Nẵng hướng tới là đô thị loại đặc biệt trong tầm nhìn dài hạn là thành phố quốc tế. Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 1,79 triệu người, diện tích xây dựng đô thị khoảng 31.836 ha, chiếm hơn 32% diện tích đất trên đất liền.



Cấu trúc cảnh quan bao gồm 3 vùng đô thị đặc trưng, gồm vùng ven mặt nước, vùng lõi xanh, vùng sườn đồi và 1 vùng sinh thái...



Phải chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết điều chỉnh quy hoạch



Sau khi nghe các ý kiến, phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao TP. Đà Nẵng trong quá trình lập quy hoạch đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan tư vấn, "tôn trọng ý kiến người dân thành phố mà đại diện là HĐND cũng như các tổ chức kinh tế, xã hội chuyên ngành với thái độ nghiêm túc".



"Chúng ta hoan nghênh ý kiến của các tổ chức có liên quan ở TP. Đà Nẵng, đặc biệt là ý kiến của kiến trúc sư Hồ Duy Diệm, một nhà quy hoạch lâu năm của thành phố", Thủ tướng nói, đồng thời giao Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trả lời về những vấn đề mà ông Hồ Duy Diệm nêu ra để nhân dân yên tâm về những định hướng chiến lược trong quy hoạch.



Cho rằng đồ án quy hoạch bảo đảm tính kế thừa, tính định hướng, Thủ tướng nói rõ thêm, "bây giờ Đà Nẵng là đô thị loại I, nhưng tương lai không xa Đà Nẵng sẽ là thành phố loại đặc biệt của Việt Nam. Thành ủy, UBND, HĐND Thành phố, người dân Thành phố phấn đấu theo hướng đó để đưa Đà Nẵng lên tầm cao mới, cả chất lượng, quy mô phát triển".



Quy hoạch cũng xác định Đà Nẵng là thành phố du lịch dịch vụ mũi nhọn, trung tâm của kinh tế biển Việt Nam, cổng vào của Hành lang kinh tế Đông Tây. Đây là thành phố đáng sống, thành phố an toàn. Tuy nhiên, Thủ tướng nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm này, "đáng sống là như thế nào".



Theo Thủ tướng, quy hoạch đã xác định được mô hình phát triển đa cực, đặc trưng, có 3 vùng, có lõi xanh, đã chú ý điều chỉnh quy hoạch năm 2013 một cách bài bản, cơ bản khắc phục các bất cập của quy hoạch hiện nay, đặc biệt chú trọng phát triển xanh, bảo vệ môi trường sống cho người dân.



Lưu ý vấn đề nước thải đối với Đà Nẵng, Thủ tướng cho rằng, đây là vấn đề quan trọng đối với thành phố sở hữu một trong những bãi biển đẹp nhất khu vực. Đà Nẵng cũng cần có biện pháp xử lý vấn đề biến đổi khí hậu, làm rõ vị thế quốc phòng, an ninh, "những điểm cao của thành phố phát triển đến đâu, như thế nào".



Thủ tướng cũng đề nghị làm rõ hơn Đà Nẵng đi lên bằng cách nào trong phát triển, không chỉ có du lịch. Thời gian qua, đây là một trong những địa phương tăng trưởng âm do chủ yếu tập trung vào du lịch, dịch vụ.



Thủ tướng nhấn mạnh chủ trương chống lợi ích nhóm trong thực hiện, điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết. Phải chống tham nhũng, tiêu cực trong giải quyết điều chỉnh quy hoạch và thực hiện quy hoạch chi tiết. Chính phủ, chính quyền các địa phương hướng về người dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, của địa phương, tạo thuận lợi cho môi trường sống của người dân.



Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, phải có cơ chế giám sát thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch chi tiết và điều chỉnh quy hoạch, các phân khu chức năng. "Ở đây có biển, có sông, có núi, có những vị trí nhạy cảm có thể thu nhiều lợi nhuận mà trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch cần chú ý". Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng cần chỉ đạo, giám sát, có quy chế quản lý công khai, minh bạch vấn đề này. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan định kỳ giám sát việc thực hiện quy hoạch.



Các bộ, ngành tạo mọi điều kiện để thực hiện các quy hoạch hạ tầng cứng phát triển TP. Đà Nẵng. Lập quy hoạch và hiện thực hóa quy hoạch phải đi liền với nhau, chứ không chỉ quy hoạch trên giấy tờ,



Thủ tướng yêu cầu Thành phố hoàn thiện nội dung, hồ sơ đồ án theo ý kiến của các bộ, ngành, trình Thủ tướng ký, ban hành.



https://danviet.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-can-lam-ro-tp-da-nang-dang-song-la-nhu-the-nao-20210301144827037.htm



Theo PVCT (Dân Việt)