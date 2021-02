"Lên đời" cho nhà trọ bình dân ở TP HCM

An tâm vì được an cư



Theo chị Nguyễn Thanh Ngân, từ khi thuê căn hộ 20 m2 với giá tương đương 1,8 triệu đồng/tháng trong vòng 49 năm, chị cảm thấy an tâm hơn khi chọn TP HCM là nơi lập nghiệp. "Thử hỏi, chỉ bỏ ra 1,8-2,5 triệu đồng/tháng tùy theo diện tích căn hộ và chỉ trả thêm tiền điện, nước theo quy định nhà nước là đã có thể có nhà ở lâu dài; ngoài ra còn có người trông giữ xe và cuộc sống chẳng khác gì ở chung cư thì còn gì bằng mà không an tâm" - chị Ngân chia sẻ.