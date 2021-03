Chủ tịch Quảng Nam: Nhiều dự án phân lô bán nền "quên" dành đất tái định cư

“Có một thực tế là nhiều dự án phân lô bán nền tại thị xã Điện Bàn nhưng chưa tính toán đầy đủ đến quỹ đất tái định cư. Đây là lỗi của nhà đầu tư, chính quyền địa phương và cả Sở Xây dựng” - ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nói tại buổi làm việc với thị xã Điện Bàn vào sáng 4.3.



Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh. Ảnh: Chung Long





Nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng, tái định cư khu vực vùng Đông Điện Bàn, liên quan đến các dự án đô thị, du lịch ven biển, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã kiểm tra thực tế, xem xét và chỉ đạo giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai và hoàn thiện các dự án, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai ở khu vực này...



Đoàn công tác đã kiểm tra 3 dự án điển hình vướng mắc, gồm: Khu Đô thị - Thương mại dịch vụ Bắc Hội An, Dự án Thống Nhất (gộp 3 dự án Thống Nhất – Thống Nhất 2 và Hà Quảng); và dự án khiếu kiện kéo dài – Khu Đô thị Hera Complex Riverside, thuộc Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, của Công ty Cổ phần Bách Đạt An.



Chính quyền thị xã Điện Bàn đánh giá, dự án Đô thị tại khu vực vùng Đông Điện Bàn đều tập trung ở các nhóm vướng mắc liên quan đến việc xác định diện tích đất ở, hoán đổi quỹ đất tái định cư giữa dự án do ngân sách nhà nước đầu tư và dự án nhà ở thương mại do doanh nghiệp đầu tư... nguyên nhân do đa số dự án đô thị đặc thù triển khai từ sớm, trải qua nhiều lần điều chỉnh chính sách pháp luật liên quan, càng kéo dài thì càng không phù hợp với thực tiễn...



Với những dự án kiểm tra thực tế, có dự án đã có 90% hộ nằm trong diện giải toả chấp nhận phương án giải toả, nhận tiền đền bù, nhưng vẫn kéo dài nhiều năm..., đất tranh chấp cũng dẫn đến rất nhiều vướng mắc, qua hàng chục năm vẫn không thể giải quyết dứt điểm, nhiều dự án thủ tục chưa hoàn chỉnh nhưng đất được các chủ dự án phân lô trên giấy và bán hết cho người dân, nhà đầu tư.



Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh đánh giá, thị xã Điện Bàn có nhiều dự án phát triển đô thị thế nhưng các dự án này đều vướng mắc. Cụ thể, sau khi giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án lại thiếu tính toán đến yếu tố quỹ đất dự trữ cho tái định cư. Như dự án Cầu qua sông Cổ Cò hiện tại chính quyền đang kiếm quỹ đất tái định cư cho người dân nhưng mãi không ra.



Ông Thanh cho rằng, đúng ra mỗi dự án giao cho nhà đầu tư, chính quyền cần dành một quỹ đất để bố trí tái định cư; thậm chí dùng một quỹ đất để sau này phục vụ xây dựng các khu thiết chế, phục vụ cộng đồng, tái định cư…



“Trong thực tế, chúng ta giao cho nhà đầu tư phân lô bán nền hết. Đến khi chính quyền tìm quỹ đất tái định cư cho các công trình, các trục giao thông công cộng, thì không có quỹ đất đó. Đây là thiếu sót khi chúng ta lập quy hoạch 1/500 từ các cấp địa phương cho đến Sở Xây dựng” – ông Thanh nói và cho biết thêm, thời gian đến các ngành chức năng cần rà soát để tháo gỡ, điều chỉnh các vướng mắc vừa nêu. Và nếu cần thiết, nhà nước có thể mua lại hạ tầng quỹ đất bố trí tái định cư.



Theo Hữu Long - Thanh Chung (LĐO)