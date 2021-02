Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông Tết

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm trong dịp Tết.



Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)



Tăng cường ứng trực trên các tuyến giao thông, đảm bảo người dân đi lại đón Tết trong an toàn, hạnh phúc, đó là chỉ đạo của Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tại buổi kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, sáng 11/2 (30 Tết).



Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thường xuyên có mặt trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến quốc lộ, cao tốc và những điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông.



Do đó, đã không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Số liệu cho thấy, so với năm ngoái, trong ngày nghỉ đầu tiên, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm 2 vụ, giảm 6 người chết, giảm 1 người bị thương.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua.



Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tiếp tục chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, cao tốc trọng điểm; tăng cường tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy...



Cục Cảnh sát giao thông, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đặc biệt, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, điều khiển phương tiện tốc độ cao, đua xe trái phép…



Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cần gắn liền với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.



Nhân dịp năm mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, mỗi cán bộ chiến sỹ cần đặt mình vào trạng thái mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đảm bảo cho người dân vui Xuân, đón Tết được an toàn.



Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã có Công điện chỉ đạo Cảnh sát giao thông Công an các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các lực lượng Công an khác thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản; thông tin trên mạng xã hội, thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, điều khiển xe đánh võng, chạy tốc độ cao, không để bị động bất ngờ.



Đồng thời, nắm tình hình lưu lượng hoạt động của phương tiện trên các tuyến giao thông (kể cả các trạm thu phí, cửa ngõ ra vào các thành phố lớn) để kịp thời huy động, bố trí lực lượng thường trực, ứng trực phân luồng, giải quyết các vụ có dấu hiệu ùn tắc giao thông.



Theo Vân Hải (TTXVN/Vietnam+)