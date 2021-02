Hai mảng sáng tối của bức tranh bất động sản 2021

Thị trường địa ốc năm Tân Sửu hứa hẹn tươi sáng ở phân khúc nhà xưởng công nghiệp nhưng ảm đạm ở bất động sản nghỉ dưỡng.





Ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers International Việt Nam chia sẻ với VnExpress về triển vọng của thị trường bất động sản năm Tân Sửu với hai mảng sáng tối đối lập nhau. Theo chuyên gia này, gam tươi sáng và mảng tối xám tương phản nhau của bức tranh bất động sản 2021 là bằng chứng cho thấy sự tác động khó lường của Covid-19 đến ngành địa ốc.



Bất động sản công nghiệp "sáng" nhất



Ông David Jackson cho biết, phân khúc bất động sản công nghiệp sẽ là ngôi sao sáng đại diện cho thị trường bất động sản năm nay, chứng tỏ sức bền đáng kinh ngạc nhất trong đại dịch. Cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử làm gia tăng nhu cầu thuê kho bãi chứa hàng, xu hướng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) khiến nhu cầu đất công nghiệp, nhà xưởng và dịch vụ hậu cần tiếp tục tăng lên trong năm 2021.



Ông David Jackson dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế trong năm Tân Sửu ở phân khúc bất động sản công nghiệp. Do tỷ lệ lấp đầy cao ở các khu công nghiệp trọng điểm của Hà Nội và TP HCM, cùng với việc quỹ đất hạn chế, nên các tỉnh lân cận đang trở thành điểm nóng mới.



Trong đó, Đồng Nai và Long An được trông đợi sẽ trở thành các trung tâm mới của bất động sản công nghiệp phía Nam, trong khi quốc lộ 51 từ TP HCM đi qua Khu công nghiệp Nhơn Trạch nối với thành phố Bà Rịa sẽ là trợ lực giúp Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành địa điểm hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Chuyên gia này tin rằng giá thuê bất động sản công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2021.



Cùng quan điểm, bà Trang Bùi - Giám đốc thị trường JLL Việt Nam xác nhận bất động sản công nghiệp sẽ là điểm sáng tích cực nhất xét trong bức tranh chung của ngành địa ốc năm 2021.



Theo bà, giá thuê bất động sản công nghiệp sẽ tiếp đà leo thang trong năm Tân Sửu, tăng trung bình 7-8% một năm, bất chấp giá đã đội lên rất cao ở năm 2020 khi đại dịch diễn biến phức tạp. Nguyên nhân giúp bất động sản công nghiệp tiếp tục hứa hẹn tăng trưởng tích cực năm 2021 do nhu cầu nhà xưởng tại thị trường nội địa lẫn toàn cầu đang tăng cao trong đại dịch và nhiều sự chú ý của các ông lớn sản xuất đang đổ dồn vào thị trường Việt Nam.



Bất động sản nghỉ dưỡng "tối" nhất



Ngược lại với gam màu tươi sáng của bất động sản công nghiệp, ông David Jackson thừa nhận phân khúc nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn trong ít nhất nửa đầu năm nay. Những tháng cuối năm 2021, tốc độ hồi phục của phân khúc này tuỳ thuộc vào sự hiệu quả của vacine Covid-19 với mục tiêu có thể giúp dịch vụ du lịch trở lại bình thường.



Các cơ quan phụ trách mảng du lịch của nhiều thành phố cũng đã xúc tiến các kế hoạch quảng bá, tiếp tục dựa vào khách nội địa do tình hình dịch bệnh chưa thể đón khách quốc tế. Tuy nhiên, chỉ trông đợi vào nguồn khách du lịch trong nước là chưa đủ để vực dậy thị trường này trong ngắn và trung hạn.



Trong khi đó, ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại những ngày cận Tết, Savills Hotels dự báo đợt dịch mới ập đến khiến hy vọng phục hồi của ngành khách sạn trong quý I/2021 gần như không còn.



Bất động sản nghỉ dưỡng vì thế trở thành mảnh ghép màu xám của bức tranh thị trường địa ốc năm nay. Ông Mauro Gasparotti, Giám đốc Savills cũng đánh giá, đợt dịch mới đang chặn đà hồi phục mong manh của thị trường du lịch khách sạn trong năm 2021, nhiều chuyến bay dịp Tết bị hủy bỏ, số khu vực phải thực hiện cách ly ngày càng nhiều.



Do đó, chuyên gia này thừa nhận thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch, khách sạn sẽ cần nhiều năm để hồi phục và khó có kịch bản hồi phục mạnh mẽ trong năm 2021.

