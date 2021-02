Gia Lai khởi động lại 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh

(GLO)- Ngày 9-2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 574/VP-NC thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc khởi động lại hoạt động của các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 3-4-2020 của UBND tỉnh. Theo đó, các chốt này sẽ hoạt động trở lại vào lúc 0 giờ ngày 10-2.





Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Trạm thu phí cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Ngọc

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện: Chư Păh, Chư Pưh, Krông Pa và thị xã An Khê xây dựng kế hoạch phân công lực lượng, đảm bảo điều kiện cần thiết và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các chốt theo quy định của UBND tỉnh.



Được biết, tại Gia Lai có 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên các tuyến quốc lộ gồm: đầu đèo An Khê (thị xã An Khê) trên tuyến quốc lộ 19; chốt Trạm Sao Mai (huyện Chư Păh) trên tuyến quốc lộ 14; khu vực Trạm thu phí cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên tuyến quốc lộ 14; xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) trên tuyến quốc lộ 25 ở ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và Phú Yên.

Các chốt này sẽ thực hiện kiểm soát liên tục 24/24 giờ với nhiệm vụ dừng, kiểm tra công tác phòng dịch bệnh trên các phương tiện giao thông đường bộ vào địa bàn tỉnh theo các quy định của ngành Y tế và ngành Giao thông-Vận tải khi tham gia giao thông trong thời điểm có dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt với tất cả các trường hợp đến địa bàn trên các phương tiện giao thông; xác định lịch trình hoạt động…



VĂN NGỌC