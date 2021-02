Doanh nghiệp địa ốc khởi động sớm

Bất chấp những khó khăn của thị trường bất động sản những năm qua và hai tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp địa ốc đã “khởi động” sớm, tăng tốc để bù lại những tổn thất vừa qua.



Doanh nghiệp kỳ vọng một năm mới phát triển mạnh mẽ hơn - ẢNH: ĐÌNH SƠN





Đồng loạt “xuất quân”



Nếu như mọi năm, phải bước qua gần hết tháng giêng, nghĩa là sau Tết Nguyên đán gần 1 tháng, các doanh nghiệp (DN) địa ốc mới bắt tay vào làm việc, triển khai các kế hoạch kinh doanh cho năm mới thì năm nay, ngay khi vừa ăn tết cổ truyền xong, đồng loạt các DN đã “khai xuân” vào mùng 6 tết (17.2), đưa dự án mới ra thị trường.





Cách tốt nhất là chủ động và tái cấu trúc để vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Muốn vậy, phải có tầm nhìn dài hạn, đầu tư dài hạn. Ông Ngô Đức Sơn, Tổng giám đốc DRH Holding



Theo ông Nguyễn Nam Hiền, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, đầu năm 2021, tập đoàn sẽ đưa 1.000 căn hộ tại TP.Vũng Tàu và nhiều dự án mới tại Nha Trang, Quy Nhơn... ra thị trường. Sở dĩ Tập đoàn Hưng Thịnh “mạnh dạn” triển khai nhiều dự án bởi sau đại hội Đảng thành công tốt đẹp, DN kỳ vọng sẽ có một sự đột phá trong điều hành kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Ông Hiền kỳ vọng, trong năm 2021 Tập đoàn Hưng Thịnh cũng như các DN khác sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với năm 2020.



Tại Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà TP (HDTC), sau tết mặc dù dịch Covid-19 đang gây nhiều khó khăn trong kinh doanh, nhưng DN vẫn chủ động “khai xuân” sớm bằng việc đưa thị trường hàng loạt dự án mới ra như:



I Park An Sương (Q.12, TP.HCM), dự án Thiên Đường Xanh quy mô 112 ha (tỉnh Bình Định), căn hộ cao cấp tại Tăng Nhơn Phú (Q.9, TP.HCM), bất động sản nghỉ dưỡng tại Lăng Cô (Huế), bất động sản công nghiệp tại khu công nghiệp Bá Thiện - phân khu I (tỉnh Vĩnh Phúc)...



Một lãnh đạo Công ty Himlam Land cho biết năm nay DN khai trương sớm hơn mọi năm để kịp bắt tay vào những kế hoạch ra hàng tại dự án ở Hà Nội và Bắc Ninh. Ngay trong ngày khai xuân, DN đã tiến hành bán hàng tại các dự án phía bắc và có những tín hiệu khả quan. Tập đoàn Novaland cũng không chậm trễ, khối văn phòng mùng 6 tết mới khai trương nhưng các sàn giao dịch mùng 5 tết đã bán hàng, chủ yếu tập trung vào các dự án đang triển khai tại Phan Thiết và Vũng Tàu.



Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Đại Phúc Land, cũng cho biết mùng 6 tết chính thức khai trương để chuẩn bị cho một năm đầu tư mạnh vào dự án mà công ty đang triển khai. Cụ thể, DN này dành khoản ngân sách khoảng 3.500 tỉ đồng để đầu tư vào 12 hạng mục được chia làm 3 nhóm chính: vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ và nhà ở sinh thái ven sông tại dự án khu đô thị Vạn Phúc (TP.Thủ Đức, TP.HCM). Năm 2021, Van Phuc Group tiếp tục đưa ra các dòng sản phẩm mới bên cạnh dòng sản phẩm nhà phố truyền thống gồm có căn hộ cao cấp, khu biệt thự cao cấp mặt tiền sông là Van Phuc Jardin Villas và 100 căn biệt thự Sunlake Villas và Parkview Villas...



Ngoài ra, hàng loạt DN khác như: An Gia, Phát Đạt, Phúc Khang, Phú Long, C.T Group, Tập đoàn Danh Khôi... cũng mạnh dạn chuẩn bị đưa dự án mới ra thị trường.



Theo ĐÌNH SƠN (TNO)