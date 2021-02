Cảnh báo rủi ro khi đổ xô mua bán đất sau thông tin quy hoạch sân bay

Sau khi có thông tin tỉnh Bình Phước đề xuất với Thủ tướng cho sử dụng sân bay Técníc Hớn Quản để xây dựng sân bay lưỡng dụng, giới “cò đất” đã “ùn ùn” đến đây lôi kéo, dụ dỗ người dân mua bán đất.



Các nhà đầu tư đổ xô đến xem đất tại khu vực sân bay Técníc Hớn Quản. (Ảnh: Youtube)





Những ngày gần đây, sau khi có thông tin tỉnh Bình Phước đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho sử dụng sân bay Técníc Hớn Quản để xây dựng sân bay lưỡng dụng, giới “cò đất” đã “ùn ùn” đến khu vực trên để lôi kéo, dụ dỗ người dân mua bán đất, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến việc phòng, chống dịch.



Giá đất tăng hàng chục lần sau một đêm



Ngày 25/2, phóng viên TTXVN có mặt tại khu vực ven sân bay Técníc Hớn Quản, thuộc xã An Khương và Tân Lợi, huyện Hớn Quản, Bình Phước. Cảnh giới đầu cơ đất kéo về khu vực này để chèo kéo, dụ dỗ người dân mua bán đất nhộn nhịp như “trẩy hội.”



Trên tuyến đường liên xã An Khương-Tân Lợi từ ngã ba ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi đến ấp 5, xã An Khương nhộn cảnh giới thiệu mua bán đất. Hàng chục biển báo với các dòng chữ “mua bán đất sân bay Técníc,” “điểm tư vấn mua bán đất nền,” “bán đất sân bay giá rẻ,” “mua bán đất sào sân bay Técníc”... được dựng lên khắp nơi.



Theo ghi nhận của phóng viên, hai bên tuyến đường liên xã An Khương, Tân Lợi có hàng trăm chiếc xe ôtô chủ yếu mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Phước đậu hai bên đường và qua lại khu vực được cho là quy hoạch sân bay Técníc để “xem đất” và môi giới mua đất.



Chỉ chưa đầy một tuần lễ sau khi đoàn lãnh đạo Bình Phước đến khảo sát khu vực sân bay Técníc Hớn Quản, giới “cò” đất đã có ngay các “sơ đồ tự vẽ” các dự án phân lô bán nền.



“Lô ngang 10m, dài 30m mặt tiền đường liên xã có giá 2,5 đến hơn 3 tỷ đồng, một tháng sau sẽ ra sổ đỏ. Nếu không nhanh tay đặt cọc thì có thể ngày mai, ngày kia giá sẽ cao hơn gấp nhiều lần,” một “cò” đất giới thiệu.



Một người dân có đất trên đường Tân Lợi-An Khương cho biết ngày 23/2 vừa qua giá một mét ngang đối với thửa đất mặt tiền đường liên xã có giá 16 triệu đồng, tuy nhiên đến hôm nay (25/2) giá đã tăng lên 150 triệu đồng.



Tại khu vực ấp 5, xã An Khương có nhiều máy ủi, xe cuốc đậu trên các bãi đất trống. Nhiều rẫy trồng điều, cao su của người dân cũng đã được cưa chặt và san ủi để sẵn sàng phân lô bán nền.



Giá ảo, rủi ro thường trực



Trước tình trạng “cò” đất tụ tập, chèo kéo và dụ dỗ người dân mua bán đất gây mật trật tự an ninh tại địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản đã huy động nhiều lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.



“Thời gian qua, sau khi đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Phước đi khảo sát khu vực sân bay Técníc Hớn Quản, nhiều đối tượng đầu cơ, môi giới đất đai trong và ngoài tỉnh lợi dụng thông tin này để tụ tập đông người, đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thực tế.



Tình hình này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch bệnh COVID-19; làm cho người nông dân bán đất sản xuất để lấy tiền mua sắm đồ dùng, ôtô, xe máy, nhà cửa... mà không có kế hoạch sử dụng tiền bán đất một cách hiệu quả, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã An Khương và Tân Lợi,” Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản cảnh báo.



Trước tình trạng trên, bà Phan Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi tụ tập đông người trái phép gây mất an ninh trật tự, không đeo khẩu trang tại nơi công cộng để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt tại khu vực sân bay.





Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi (giữa) cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát vị trí để lập dự án sân bay Técníc Hớn Quản ngày 19/2 vừa qua. (Nguồn: thanhnien.vn)



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, khuyến cáo người dân nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số không để các đối tượng cơ hội, lôi kéo, xúi giục bán đất dẫn đến không còn đất để sản xuất nông nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ đói nghèo; xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch sân bay Técníc Hớn Quản.



“Ủy ban Nhân dân huyện khuyến cáo người dân không tụ tập ở khu vực này gây mất trật tự an ninh cũng như công tác phòng chống dịch. Người dân cũng như các nhà đầu tư không để các đối tượng đầu cơ lôi kéo, xúi giục mua bán đất khu vực sân bay cũng như vùng lân cận xã An Khương và Tân Lợi; tránh rơi vào bẫy làm giá, thổi giá trục lợi của các đối tượng đầu cơ. Đồng thời phải xem xét kỹ tính pháp lý cũng như giá trị thực của thửa đất,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản khuyến cáo.



Mới chỉ là đề xuất



Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây, tỉnh Bình Phước đã đề xuất với Thủ tướng cho phép mở rộng sân bay Técníc Hớn Quản thành sân bay lưỡng dụng.



Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt kết luận của Thủ tướng về nội dung buổi làm việc với tỉnh Bình Phước; trong đó đối với kiến nghị xây dựng sân bay Técníc Hớn Quản thành sân bay lưỡng dụng theo hình thức PPP, “Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan xem xét kiến nghị của tỉnh để nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo quy định của Luật Quy hoạch.”



Với đề xuất của tỉnh Bình Phước và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, mới đây lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến khu vực sân bay Técníc Hớn Quản để khảo sát. Trước những thông tin trên, giới “cò” đất đã loan báo rằng sân bay Técníc Hớn Quản sắp xây dựng để thổi giá đất lên cao, tạo cơn sốt đất ảo.



Sân bay Técníc (tiếng Pháp là Tech Nique) được thực dân Pháp xây dựng, mục đích làm sân bay dân sự, phục vụ phát triển các đồn điền cao su. Hiện nay sân bay Técníc chỉ còn sót lại một vài đoạn đường băng và do quân đội quản lý.



Để vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng vừa phát triển kinh tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi sân bay này thành sân bay lưỡng dụng từ quy mô khoảng 100ha như hiện nay lên quy mô 400-500ha theo hình thức đầu tư PPP.

