Nhiều nút thắt được nới lỏng sẽ làm "nóng" thị trường bất động sản năm 2021

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ nóng trở lại trong năm 2021. Ảnh: Quang Duy

VnDirect cho rằng, Luật Xây dựng năm 2020 và Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 sẽ giải quyết được các nút thắt trong việc phê duyệt các dự án khu dân cư và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng từ năm 2021. Với việc khôi phục các dự án đang chậm tiến độ từ năm 2020 do dịch COVID-19, VnDirect dự báo nguồn cung căn hộ mới tại TPHCM trong năm 2021 sẽ ghi nhận mức tăng 10-15% so với cùng kỳ, đạt 17.000 căn hộ.

VnDirect cho rằng thị trường bất động sản nhà ở sẽ nóng trở lại trong năm 2021 do lãi suất giảm. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ba lần cắt giảm các lãi suất điều hành (vào tháng 3, 5 và 10 năm 2020) nhằm giúp nền kinh tế vực dậy. Việc này đã giúp giảm áp lực chi phí dự phòng cho các ngân hàng và giảm chi phí lãi vay cho khách hàng. Do đó, các ngân hàng đã đưa ra các gói kích thích như miễn hoặc giảm lãi và giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy nhu cầu vốn của người mua nhà do ảnh hưởng của đại dịch cùng việc thiếu nguồn cung nhà ở.

Khảo sát của phóng viên Báo Lao Động tại hơn 20 ngân hàng cho thấy mức lãi suất vay mua nhà tối thiểu hiện nay là 4,99%/năm - thấp nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây, nếu không tính lãi suất vay áp dụng cho trường hợp vay ưu đãi mua nhà ở xã hội, thời gian cho vay ưu đãi từ 3-36 tháng. Sau khi kết thúc khoảng thời gian ưu đãi, lãi suất vay được tính theo mức lãi suất cơ sở (hoặc lãi suất huy động) cộng thêm biên độ 2-4%/năm tùy thuộc vào chính sách riêng của mỗi ngân hàng.

Cùng với đó, tỷ lệ giải ngân cũng ở mức cao, từ 70-100% giá trị bất động sản. Lãi suất giảm mạnh, chính sách hỗ trợ tài chính của chủ dự án “mềm” hơn cùng điều kiện thị trường cải thiện khiến nhiều người mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng để mua nhà. Điều này thể hiện rõ qua số liệu dư nợ vay bất động sản tại các ngân hàng tăng lên đáng kể từ quý I/2020 tới nay. Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 19% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

“Trong bối cảnh áp lực lạm phát đang hạ nhiệt, chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ duy trì các chính sách tiền tệ hợp lí trong năm 2021. Mặc dù chúng tôi không kỳ vọng NHNN sẽ giảm thêm lãi suất điều hành, chúng tôi cho rằng NHNN cũng sẽ không tăng thêm trong năm 2021 nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế bằng cách duy trì các chính sách tiền tệ nới lỏng. Theo đó, chúng tôi cho rằng lãi suất vay mua nhà sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp trong năm 2021 nhằm kích cầu mảng bất động sản”, báo cáo của VnDirect nêu rõ.

GIA MIÊU (LĐO)