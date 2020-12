Vận tải hàng không: Đi lại an toàn, phòng dịch hiệu quả

(GLO)- Dự lường nhu cầu đi lại sẽ tăng cao trong dịp cuối năm, Cảng Hàng không Pleiku (tỉnh Gia Lai) và các hãng hàng không đã triển khai phương án vừa đảm bảo nhiệm vụ khai thác vận tải, vừa phòng-chống dịch Covid-19.





Phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực nhà ga Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Hòa

Hàng không là ngành dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Doanh số của các hãng bay đều giảm mạnh, kéo theo sụt giảm doanh thu của nhóm ngành dịch vụ điều hành bay. Đến nay, dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, tâm lý lo ngại trước dịch bệnh và tác động tiêu cực từ tình hình kinh tế khó khăn khiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không giảm mạnh.

Ông Nguyễn Lực Quý-Tổng Đại lý vé máy bay An Nhiên Gia Lai (349 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Dịch Covid-19 khiến lượng vé bán đạt rất thấp dù mức giá vé giảm 30-40% so với các năm trước. Lượng khách liên hệ đặt mua vé Tết chỉ bằng 70% so với các năm trước. Khách hàng phần lớn là học sinh, sinh viên bay tuyến TP. Hồ Chí Minh-Pleiku”.



Còn ông Vũ Quốc Bắc-Trưởng đại diện Bamboo Airways-cho biết: Bamboo Airways đang khai thác đường bay từ Pleiku đến 4 sân bay tại các địa phương: Hà Nội (7 chuyến khứ hồi/tuần), Hải Phòng (3 chuyến khứ hồi/tuần), Đà Nẵng (4 chuyến khứ hồi/tuần), TP. Hồ Chí Minh (4 chuyến khứ hồi/tuần). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hãng có thời điểm phải cắt giảm chuyến bay.

Bamboo Airways đang từng bước khôi phục dần, trước mắt hãng đang lên kế hoạch khôi phục lại đường bay Pleiku-Vinh, đồng thời tăng tần suất các chuyến bay hiện có để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. “Hãng sẽ cố gắng cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất cho người dân khu vực Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng trong dịp cao điểm lễ, Tết sắp tới”-ông Bắc nhấn mạnh.



Nhìn lại gần 1 năm hoạt động đầy khó khăn của ngành hàng không, ông Nguyễn Đình Hưng-Phó Giám đốc phụ trách Cảng Hàng không Pleiku-cho rằng: Vận tải hàng không chịu thiệt hại nặng nề bởi dịch bệnh. Nhiều hãng phải rất vất vả để duy trì hoạt động. Có giai đoạn, việc khai thác các đường bay thương mại quốc tế phải tạm dừng khiến các hãng phải tăng cường khai thác các đường bay nội địa. Các hãng đồng thời phải liên tục đưa ra chương trình khuyến mãi, giảm giá vé để kích cầu, thu hút khách.

“Thời điểm tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, kèm theo đó là chính sách kích cầu đi lại nội địa của các hãng hàng không đã thu hút được khách hàng. Nhờ vậy, lượng khách tăng dần, tần suất các chuyến bay cũng dày hơn”-ông Hưng cho biết.

Nhân viên Cảng Hàng không Pleiku gắn các vị trí để hành khách đứng giữ khoảng cách tại khu vực quầy check-in. Ảnh: Lê Hòa



Tuy nhiên, diễn biến tình hình dịch Covid-19 gần đây liên quan các ca lây nhiễm trong cộng đồng vừa được ghi nhận vào đầu tháng 12 lại khiến vận tải hàng không tiếp tục gặp khó. Tại Cảng Hàng không Pleiku, công tác phòng-chống dịch Covid-19 luôn được triển khai nghiêm ngặt.

“Tổng Công ty Hàng không Việt Nam chỉ đạo tất cả cảng hàng không trong nước tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người nếu không cần thiết; trong quá trình làm việc cũng như sinh hoạt tại địa phương nếu có tiếp xúc gần với các trường hợp F0, F1, F2 phải chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, địa phương và đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi, xét nghiệm. Hành khách đi và đến khu vực cảng đều phải thực hiện kiểm dịch, khai báo y tế điện tử, đeo khẩu trang, vệ sinh các trang-thiết bị, phun khử khuẩn các khu vực phục vụ hành khách, hành lý…”-ông Hưng thông tin thêm.



Trong khi đó, hầu hết hành khách đã tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe của mình. “Khi sử dụng phương tiện vận tải công cộng hoặc đến nơi đông người, nơi không gian kín như siêu thị, nhà ga… tôi đều đeo khẩu trang để bảo vệ mình trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Đồng thời, trong túi xách lúc nào cũng có sẵn 1 chai nước rửa tay sát khuẩn”-ông Lê Hương Sơn (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) chia sẻ.

