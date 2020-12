Giá bất động sản tăng ảo khắp nơi

Giá bất động sản nhiều nơi đang tăng bất chấp dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu đến nền kinh tế trong nước và thế giới. Đây là điều bất thường.



"Ăn theo” TP.Thủ Đức, hét giá trên trời

Thị trường mua bán nhà đất tại khu đông TP.HCM như Q.Thủ Đức, Q.2, Q.9 mấy tháng nay nóng hơn lửa, "ăn" theo thông tin các quận này sáp nhập thành TP.Thủ Đức. Chị Hoàng Hà, chuyên đi mua gom đất sau đó phân lô bán nền và nhận ký gửi nhà đất tại đây nói thẳng, từ khi có thông tin 3 quận sáp nhập để lên TP.Thủ Đức chị đã “đẩy” giá các nền đất của mình tăng lên từ 5 - 10%. Thế nhưng, chị Hà cũng thừa nhận giao dịch chậm, không bán được bao nhiêu, từ đầu năm đến nay chị chỉ bán được 4 nền đất. “Tại P.Trường Thọ cách nay 4 tháng tôi bán lô đất 60 m2 giá 3,8 tỉ đồng thì nay chủ mới đang rao bán 4,5 tỉ đồng. Giá đất khu này bị đẩy tăng cao bởi nơi đây sẽ là trung tâm hành chính của TP.Thủ Đức", chị Hà nói.



Một trong những dự án có mức tăng giá mạnh nhất những năm qua là khu đô thị Vạn Phúc (Thủ Đức), rộng gần 200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỉ USD. Hồi đầu năm 2020, Tập đoàn Vạn Phúc, chủ đầu tư dự án, tung sản phẩm Premium Shophouse, với diện tích đất bình quân 140 m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 820 m2 có giá từ 24 tỉ đồng/căn, thì vào đầu tháng 12 chủ đầu tư đã điều chỉnh mức giá tăng lên gần 33 tỉ đồng/căn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty Đại Phúc Land, lý giải mức giá của dự án tăng theo tiến độ thực hiện tại đây. Trong năm 2020, chủ đầu tư đã bỏ ra 2.500 tỉ đồng đầu tư và hạ tầng, tiện ích, xây dựng. Đến nay, 95% hạ tầng toàn dự án và 10 tiện ích chủ đầu tư cam kết làm trong năm 2020 cũng đã hoàn thành như công viên, bệnh viện, quảng trường... Ngoài ra, chủ đầu tư vẫn tiếp tục đầu tư các tiện ích khác.

Thu nhập của người dân giảm do kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, như vậy, nhu cầu chắc chắn giảm. Đúng nguyên tắc, giá nhà đất cũng phải giảm. Thế nhưng thời gian qua, giá BĐS còn tăng khá mạnh là rất vô lý. Rõ ràng, giá BĐS đang không phản ánh giá trị thật, tiềm ẩn “bong bóng” và nguy cơ vỡ “bong bóng” lớn Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam

Tương tự tại khu vực Q.9, giá bất động sản (BĐS) cũng đang bị đẩy lên quá cao. Nhiều lô đất nhỏ lẻ trong hẻm đầu năm giao dịch khoảng 50 - 60 triệu/m2 nhưng nay đã chào bán lên 70 - 80 triệu đồng/m2. Thậm chí, trên tuyến đường Nguyễn Xiển, Nguyễn Phước Thiện, Hoàng Hữu Nam, Nguyễn Văn Tăng... đất mặt tiền đường được đẩy lên tới 100 triệu đồng/m2. Nhiều môi giới tại đây cho biết, từ khi khu đô thị của Tập đoàn Vingroup triển khai, cộng thêm Bến xe Miền Đông, Bệnh viện Ung bướu được xây dựng và thông tin lên TP.Thủ Đức đã đẩy giá nhà đất tăng cao chóng mặt.

Cách đó không xa, căn hộ King Crown Infinity (Q.Thủ Đức) dù đang làm móng nhưng chào bán khoảng 80 triệu đồng/m2. Mức giá này được xem là cao kỷ lục từ trước đến nay tại Thủ Đức, ngang bằng với giá bán căn hộ tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2).

Tại khu vực Thủ Thiêm, giá bán căn hộ thấp nhất cũng 120 triệu đồng/m2, như dự án The River Thu Thiem có giá bán trung bình 6.000 USD/m2, dự án The Metropole Thủ Thiêm do Công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư và phát triển bởi Sonkim Land có giá bán lên đến 7.900 USD/m2 hay dự án khu phức hợp tháp quan sát Thủ Thiêm do Công ty TNHH liên doanh Thành phố Đế Vương làm chủ đầu tư có giá bán đến 160 triệu đồng/m2...

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, lo ngại tình trạng “ăn theo” quy hoạch cũng sẽ gây nên những hệ lụy về đền bù, giải phóng mặt bằng nếu không nhanh chóng kiểm soát.

Thổi giá song hành với marketing

Đầu tháng 10 vừa qua, dư luận không khỏi thắc mắc khi truyền thông rầm rộ hiện tượng hiếm lạ hàng nghìn người xếp hàng đến xem căn hộ mẫu, mua nhà giữa lúc kinh tế khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của Tập đoàn Ecopark ở H.Văn Giang, Hưng Yên. Kèm theo chương trình truyền thông gây sốc là giá bán căn hộ tại tòa chung cư mới Solforest trong dự án Ecopark cũng tăng theo từng tháng. Hiện tại, giá rao bán cho căn hộ tại một số tòa chung cư tại Ecopark cao hơn nhiều so với các dự án khác cùng khu vực trên thị trường dù ở vị trí tương đối xa trung tâm Hà Nội. Thông tin từ một số sàn phân phối cho thấy giá chung cư Solforest rẻ nhất cũng gần 40 triệu đồng/m2, cao nhất lên đến 50 - 60 triệu đồng/m2. Giai đoạn mở bán, giá chung cư tại đây dao động hơn 30 triệu đồng/m2 đến khoảng gần 50 triệu đồng/m2.

Theo nhận định của giới đầu tư, giá BĐS dự án Ecopark quá cao và đang có chiêu trò đẩy giá ở đây. Lúc mở bán một giá nhưng chỉ một thời gian ngắn, giá lại bị đẩy lên cao với chiêu tạo cảnh khan hàng, không mua nhanh sẽ hết. Không chỉ chung cư, giá biệt thự, liền kề tại dự án này cũng liên tục “nhảy múa”. Một môi giới bán biệt thự tại dự án cho biết biệt thự đảo diện tích 360 m2 đang có giá khoảng 85 - 90 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5 triệu đồng/m2 so với giá cách đây hơn 1 tháng dù rất khó bán vì diện tích lớn, giá cao. Thậm chí, các mẩu tin rao cắt lỗ biệt thự hầu hết cũng là chiêu trò thu hút khách hàng vì giá ngày càng bị đẩy cao.

Cũng do giá ở Ecopark bị đẩy lên quá cao khiến giá trong làng ở khu vực H.Văn Giang thuộc tỉnh Hưng Yên, ngay bên cạnh dự án Ecopark cũng bị đẩy lên trên dưới 20 triệu đồng/m2, gấp 1,5 - 2 lần so với cuối năm trước.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhật xét mức độ tăng giá BĐS thời gian gần đây rất ảo so với nhu cầu sử dụng BĐS thật của người dân. Giá nhà đất bị đẩy lên bởi một nhóm nhỏ gắn mác nhà đầu tư, doanh nghiệp lợi dụng mưa để té nước ăn theo..., đặc biệt là ở 2 thị trường lớn Hà Nội và TP.HCM. “Thu nhập của người dân giảm do kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, như vậy, nhu cầu chắc chắn giảm. Đúng nguyên tắc, giá nhà đất cũng phải giảm. Thế nhưng thời gian qua, giá BĐS còn tăng khá mạnh là rất vô lý. Rõ ràng, giá BĐS đang không phản ánh giá trị thật, tiềm ẩn “bong bóng” và nguy cơ vỡ “bong bóng” lớn”, ông Đính cảnh báo.

“Nóng hầm hập” đất ở H.Thủy Nguyên, Hải Phòng

Tại H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng BĐS đã dấu hiệu “sốt” từ khi huyện này được TP.Hải Phòng tập trung nguồn lực triển khai các dự án lớn như khu đô thị mới bắc sông Cấm, khu đô thị Minh Đức, Núi Đèo và phần mở rộng, đô thị 2 xã Lưu Kiếm và Quảng Thanh, mở rộng đường 359. Đến khi chủ trương xây dựng H.Thủy Nguyên lên thành phố trực thuộc thành phố được Thường vụ Hải Phòng thông qua, thị trường đất đai đã thực sự sôi sục.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong 5 tháng gần đây, Thủy Nguyên trở thành điểm đến của các nhà đầu tư ở Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang và Bắc Ninh. Anh Phạm Văn Đức (31 tuổi) cho biết những khu vực ở “tuyến 1” như mặt đường 359 của TT.Núi Đèo, giá đất đã lên đến 100 triệu/m2, “tuyến” 2 (là những đường nhánh từ 359 rẽ vào) cũng có giá từ 35 đến 60 triệu/m2. Giá đất này đã tăng từ gấp 2, gấp 3 lần so với đầu năm 2020.

Đáng chú ý, đất đấu giá tại các xã Thủy Đường, Hoa Động, Thủy Sơn cũng đã tăng chóng mặt. Như ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường và khu đầm Huyện, xã Thủy Sơn, trong đợt đấu giá vào cuối tháng 10.2000, giá đấu giá từ 20 - 22 triệu/m2. Tuy nhiên, cũng lô đất đấy hiện nay đã có giá lên đến 30 - 40 triệu/m2. Các khu đất tái định cư gần cầu Hoàng Văn Thụ cũng không ngoại lệ. “Đắt nhất là khu tái định cư D. Ban đầu khi người dân về đây nhận đất mà bán luôn thì chỉ khoảng 30 triệu/m2. Đến nay thì mỗi lô đất ở khu D này đã có giá từ 55 - 60 triệu/m2”, anh Dũng, một người dân ở đây, cho biết.

