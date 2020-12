Đà Nẵng: Nhiều cán bộ kê khai không trung thực để mua nhà giá rẻ

Việc xét duyệt hồ sơ mua nhà xã hội tại Chung cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều bất thường bởi thay vì người thu nhập thấp được tiếp cận nhà ở thì nhiều lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo UBND phường lại đủ điều kiện mua nhà ở chung cư này. Đáng nói, những cán bộ này khi làm hồ sơ đều kê khai không trung thực về việc sở hữu tài sản nhà ở hoặc đất ở. Khi các sai phạm trong việc xét duyệt hồ sơ được phát giác, nhưng đến nay 80 trường hợp mua nhà không đúng đối tượng vẫn chưa chịu trả lại nhà ở xã hội.



Chung cư dành cho người có thu nhập thấp, nhưng nhiều cán bộ không thuộc đối tượng vẫn được mua nhà. Ảnh: H.L

Bất thường trong 80 trường hợp mua nhà giá rẻ

Tháng 12.2019, Thanh tra TP.Đà Nẵng có thông báo về công tác xét duyệt, quản lý và sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Tại thời điểm ra thông báo, Thanh tra thành phố phát hiện 80/324 trường hợp mua nhà ở xã hội không đúng quy định.

Trong thông báo, Thanh tra thành phố kiến nghị Liên doanh DMC-579 (Chủ đầu tư) phối hợp với Sở Xây dựng, người mua căn hộ chung cư kiểm tra, rà soát đối với 80 trường hợp sai phạm nêu trên để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định. Từ khi phát hiện sai phạm cho đến nay, 80 trường hợp nêu trên vẫn chưa bàn giao lại nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2.

Được biết, 80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2 có 10 trường hợp không thuộc đối tượng là lao động trong doanh nghiệp; 38 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân; 15 trường hợp có nhà; 3 trường hợp sai đối tượng; 12 trường hợp cho thuê và 1 trường hợp đứng tên mua giúp; 1 trường hợp đã chết.

Trong danh sách 80 trường hợp chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2 hiện có nhiều người là cán bộ lãnh đạo cấp phòng ban, lãnh đạo phường và cả người của chủ đầu tư. Có thể kể ra một số người như bà H.T.C.B - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học thuộc Sở GDĐT TP.Đà Nẵng, bà N.T.N.M - Cục Thuế TP.Đà Nẵng, ông L.V.V. - Thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng, ông N.T. Đ - Chuyên viên Chi cục Giám định Xây dựng, bà Ng.T.B.M, ông L.H.T - cùng công tác tại Công ty CP Đức Mạnh.

Hay như trường hợp bà L.T.T - Chủ tịch HĐND phường An Khê (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) dù kê khai là không có nhà nhưng qua xác minh, Thanh tra phát hiện bà T có 3 lô đất trong đó có một lô đất có nhà trong thời gian xin mua chung cư nên không đủ điều kiện để xét duyệt hồ sơ…

Có dấu hiệu chạy chính sách

Mặc dù phát hiện loạt sai phạm tại dự án Chung cư An Trung 2 nhưng trong công văn gửi Thanh tra TP.Đà Nẵng vào tháng 8.2020 vừa qua, Sở Xây dựng đã đưa ra hàng loạt điểm bất cập trong công tác xét duyệt hồ sơ, xử lý thu hồi đối với các trường hợp được cấp nhà sai quy định. Sở Xây dựng nêu lên thực tế, một số trường hợp chuyển nhượng nhà trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 22.2.2018 - 22.3.2018) và mua nhà sau thời điểm phê duyệt được thanh tra kết luận là có dấu hiệu chạy chính sách để được mua nhà ở xã hội. Tuy vậy, việc thu hồi đối với các trường hợp trên theo kết luận của thanh tra là không có cơ sở pháp lý.

Hay như việc cưỡng chế thu hồi nhà, hiện luật không quy định cưỡng chế thu hồi nhà ở xã hội có vốn ngoài ngân sách nên Sở Xây dựng cũng không có cơ sở hướng dẫn cho chủ đầu tư thực hiện thu hồi!?

Ông Lương Công Tuấn - Chánh thanh tra TP.Đà Nẵng cho biết, hiện chủ đầu tư dự án Chung cư An Trung 2 và Sở Xây dựng đã tập trung rà soát lại đối với 80 trường hợp được giao nhà không đúng quy định. Ông Tuấn cho biết thêm, Thanh tra TP.Đà Nẵng sẽ xử lý theo quy định đối với các sai phạm tại Chung cư An Trung 2. “Về nguyên tắc Thanh tra sẽ thực hiện theo đúng kết luận đã ban hành trước đó” - ông Tuấn thông tin.

Liên quan đến các sai phạm tại Chung cư An Trung 2, vừa qua UBND TP.Đà Nẵng đã thực hiện xử lý kỷ luật đối với 1 công chức và thực hiện phê bình, rút kinh nghiệm đối với 3 công chức khác ở Sở Xây dựng sau khi phát hiện các sai phạm trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2. Ngoài ra, các đơn vị như Chi cục Giám định, Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm quản lý và khai thác nhà, công ty cổ phần chiếu sáng công cộng cũng đã thực hiện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với công chức, viên chức, người lao động có vi phạm liên quan đến kết luận thanh tra năm 2019 việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Chung cư An Trung 2.

HỮU LONG (LĐO)