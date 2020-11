Giá thuê đất tăng cao đột biến, người lao động lo lắng

Hàng chục người lao động làm việc tại Hợp tác xã Song Thủy (Nha Trang, Khánh Hòa) tỏ ra lo lắng, sợ thu nhập bị ảnh hưởng vì giá thuê đất bỗng dưng tăng cao ngất ngưởng.



Giá thuê đất công nghiệp lập đỉnh mới

Đời sống người lao động tại HTX Song Thủy gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá thuê đất tăng cao đột biến. Ảnh: Lưu Hoàng





Nhiều người lao động tại HTX Song Thủy đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Ảnh: Lưu Hoàng





HTX Song Thủy thành lập từ năm 1977, là cơ sở đóng mới, sửa chữa, làm nước… hàng trăm tàu đánh cá và tàu du lịch mỗi năm.



Tuy vậy, nhiều người lao động tại HTX Song Thủy đã và đang đối mặt với tình cảnh thất nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các đơn hàng đóng tàu du lịch và tàu cá của HTX Song Thủy giảm nhiều.



Và mới đây, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo tăng tiền thuê đất đối với HTX từ 59 triệu đồng (năm 2019) lên 461 triệu đồng (năm 2020), tăng hơn 8 lần so với năm 2019.



Theo một số người lao động làm việc tại đây, việc tăng giá thuê đất như vậy có thể khiến chủ sở hữu đơn vị phải cắt giảm thu nhập của họ.



Ông Nguyễn Hoàng Thảo - Giám đốc HTX Song Thủy cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, HTX Song Thủy phải cố gắng cầm cự hoạt động, đảm bảo đời sống cho gần 50 lao động của hơn 30 hộ xã viên. Tuy nhiên, điều đáng lo là trong lúc khó khăn dịch bệnh thì Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có thông báo tăng tiền thuê sử dụng đất của HTX lên hơn 8 lần, buộc HTX phải đóng tiền thuê đất năm 2020 hơn 461 triệu đồng. Ngoài ra, chúng tôi cũng không được giảm 50% tiền thuê đất theo quy định là điều vô lý, khiến tiền thuê đất của HTX tăng lên con số lớn”.



Theo bảng tính tiền thuê đất của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Thửa đất 8.926,3m2 HTX Song Thủy thuê sử dụng làm xưởng đóng tàu (số 63/17 Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có mức tiền thuế phải đóng năm 2017 là 59 triệu đồng, năm 2018 là hơn 59 triệu đồng, năm 2019 là 59 triệu đồng, năm 2020 tiền thuê đất tăng lên 461 triệu đồng.



Theo chính sách Nhà nước thì HTX khi hoạt động sản xuất sẽ được miễn 50% giá trị tiền thuê đất, thuê mặt nước. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2019, HTX Song Thủy được ngành Thuế giảm 50% tiền thuê đất theo quy định, nhưng năm 2020, bỗng dưng tiền thuê đất của HTX Song Thủy tăng đột biến và không được giảm 50% theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ.



“Chúng tôi không thể nộp số tiền theo thông báo mà kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cứu xét có hướng chỉ đạo giảm tiền thuê đất cho HTX. Cục Thuế tỉnh tính tiền thuê đất năm 2020 là 461 triệu đồng, tức là HTX đã không được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất 50% theo Luật Hợp tác xã và theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014” - ông Thảo cho hay.



Trả lời báo chí về thực tế trên, ông Trần Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Tiền thuê đất của HTX Song Thủy tăng là do giá đất điều chỉnh của tỉnh Khánh Hòa tăng (điều chỉnh 5 năm 1 lần theo quy định Luật Đất đai)”.



Khi được hỏi tại sao các năm 2017, 2018, 2019, HTX Song Thủy được giảm 50% giá trị tiền thuê đất, nhưng năm 2020 thì không được giảm, ông Chiến nói rằng: “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại hồ sơ và hướng dẫn các thủ tục để HTX Song Thủy được hưởng các chế độ miễn giảm tiền thuê đất theo quy định”.



Theo ông Chiến, trước tình hình khó khăn của dịch COVID-19, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa có thông báo đến các đơn vị để miễn giảm các khoản tiền thuê đất, khi nhận được đơn đề nghị của HTX Song Thủy thì Cục Thuế sẽ hướng dẫn để thực hiện theo quy định.

