Dừng miễn phí đường bộ cho phương tiện cứu trợ bão lũ từ 1/12

Các tổ chức thiện nguyện khắp cả nước chuyển hàng cứu trợ đến cho người dân vùng lũ tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)



Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư dự án BOT, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC), các Cục quản lý đường bộ khu vực phối hợp với cơ quan chức năng xử nghiêm hành vi lợi dụng vận chuyển hàng cứu trợ bão lụt đồng bào miền Trung để không phải nộp phí đường bộ.



Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu nhà đầu tư BOT, VEC miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí.



“Việc miễn phí cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ được nhanh chóng đến các tỉnh miền Trung, giúp nhân dân khắc phục bão lụt, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất, được nhân dân đồng tình ủng hộ,” lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nhấn mạnh.



Tuy nhiên, phía Tổng cục Đường bộ cũng đánh giá, theo báo cáo có một số đoàn xe treo, dán băng rôn có dòng chữ đi hỗ trợ đồng bào miền Trung nhưng không vận chuyển hàng hóa cứu trợ hoặc các phương tiện xin giấy tờ của các tổ chức không có thẩm quyền để xác nhận việc đi cứu trợ để đi quan trạm thu phí nhiều lần, không chịu mua vé qua trạm, gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông tại các trạm thu phí.



“Những hành động nêu trên của một số đối tượng làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của công tác từ thiện và gây khó khăn cho việc thu phí đường bộ,” lãnh đạo Tổng cục Đường bộ nhìn nhận.



Do đó, Tổng cục Đường bộ đề nghị các nhà đầu tư BOT phối hợp với các lực lượng chức năng các cục quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các xe thuộc đối tượng miễn phí; kiên quyết xử nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ để gây mất trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí.



Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu dừng ngay việc miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện cứu trợ bão lũ kể từ ngày 1/12/2020. Việc miễn phí đường bộ thực hiện theo Thông tư 35/2016 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ quản lý.

Theo Việt Hùng (Vietnam+)