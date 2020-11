Chủ đầu tư "làm càn", hàng chục hộ dân điêu đứng

Sau khi ký hợp đồng góp vốn với đơn vị bao tiêu độc quyền mua nhà phần thô của một dự án, người dân đầu tư trên dưới cả tỷ đồng dọn về ở. Đang sống yên ổn thì chủ đầu tư cho người đến đòi nhà như kiểu “xã hội đen”. Sự việc diễn ra suốt một thời gian dài, khiến hàng chục hộ dân của dự án Phú Gia Compound (địa chỉ 144- Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) phải sống khốn đốn...



Chung cư mãi không cấp sổ hồng: Cần xử lý trách nhiệm của các chủ đầu tư

Hình ảnh camera ghi việc Cty Phú Gia Compound cho người đến quấy rối người dân.



Đe đòi nhà, phá khóa, cắt điện



Những ngày cuối tháng 10-2020, khi thấy có phóng viên đến hỏi chuyện, người dân sinh sống tại dự án Phú Gia Compound đều phản ánh về cách hành xử sai trái, thiếu nguyên tắc của những người được cho là do chủ dự án Phú Gia Compound đưa ra để gây áp lực với các hộ dân.



Chị Nguyễn Thị Minh Hoàng, chủ của căn nhà C35 trong dự án này, bức xúc: “Gia đình chúng tôi đang ở yên ổn thì gần một tháng trở lại đây có người đến xưng là “người của Phú Gia Compound” yêu cầu cả gia đình tôi phải dọn ra khỏi căn nhà. Nhóm đối tượng hành xử như kiểu giang hồ... Cụ thể, lúc 12 giờ ngày 8-10, một người xưng là bảo vệ của Phú Gia Compound xông tới tủ điện trước nhà của chúng tôi mở cửa tự ý cắt điện, trong khi gia đình chúng tôi có con nhỏ chỉ mấy tháng tuổi. Chúng tôi rất bức xúc”. Theo chị Hoàng, trước hành động ngang ngược, vi phạm pháp luật này, chị cùng người dân ra phản đối, quay lại clip. Vị bảo vệ này do bị phản ứng gay gắt đã rút điện thoại gọi trò chuyện gì đó với ai rồi đi tới tủ điện đóng cầu dao trở lại.



Về lý do bị Phú Gia Compound đòi nhà, theo chị Hoàng, căn nhà của chị đang ở là dự án của Phú Gia Compound đầu tư xây dựng. Nhưng trước khi bán cho người dân, đơn vị này hợp tác với Cty TNHH Đầu tư Hùng Vạn Phúc, cụ thể là ký hợp đồng bao tiêu, giao cho Cty Hùng Vạn Phúc độc quyền bán toàn bộ các căn nhà tại dự án. Bản thân chị Hoàng mua căn nhà C35 vào thời điểm tháng 5-2018 là mua của Cty Hùng Vạn Phúc với giá hơn 4,67 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn, chứ không liên quan gì đến Phú Gia Compound. Cụ thể, đợt 1, góp hơn 1,4 tỷ đồng (30%) và đợt 2 khi Cty Hùng Vạn Phúc hoàn tất các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền trên đất sẽ nộp hết số tiền còn lại.



Do gia đình chị Hoàng là nhân viên của Cty Hùng Vạn Phúc và đang gặp khó khăn về tài chính, nên khi ký hợp đồng góp vốn, Cty đã ưu tiên và có văn bản cam kết, bảo lãnh tài chính cho chị Hoàng chưa phải nộp 30% giá trị căn nhà và được Phú Gia Compound đồng ý. Đến tháng 10-2018, chị Hoàng được bàn giao căn nhà thô có sự chứng kiến, đồng ý của đại diện Phú Gia Compound và Cty Hùng Vạn Phúc.



Ngoài ra, hàng chục hộ dân khác cũng lâm cảnh tương tự, bị đe dọa đòi nhà, cắt điện. Những hộ chưa về ở thì nhân lúc không có mặt bị người của Phú Gia Compound đến cắt khóa, thay khóa mới. Hiện những hộ dân bị đòi nhà đã báo với Cty Hùng Vạn Phúc và các cơ quan chức năng về hành động sai trái của nhóm người...



Cty Phú Gia Compound cho người đến cắt điện nhà dân.



Hành xử trái pháp luật



Trao đổi với phóng viên liên quan đến bức xúc của các hộ dân, ông Nguyễn Ngọc Đức- Giám đốc Cty Hùng Vạn Phúc, khẳng định: “Phú Gia Compound liên tục cho người đến phá khóa nhà và thực hiện cắt điện của các hộ dân là có thật. Đơn vị cũng đã nhận được nhiều đơn thư khiếu nại về hành vi của Phú Gia Compound”. Theo ông Đức, việc Phú Gia Compound có nhưng hành vi phá khóa, cắt điện là hoàn toàn trái quy định của pháp luật, bởi sau khi Cty Hùng Vạn Phúc ký hợp đồng độc quyền bao tiêu 127 căn nhà cho Phú Gia Compound thì Cty Hùng Vạn Phúc là bên ký hợp đồng góp vốn trực tiếp với khách hàng, đồng thời ký hợp đồng điện với Cty điện lực, vì vậy Phú Gia Compound không có quyền đến phá khóa, cắt điện của người dân.



Ông Đức cho hay, như hợp đồng bao tiêu ký đầu tháng 5-2018 thì đơn vị nhận độc quyền bao tiêu 127 căn nhà cho Phú Gia Compound với tổng số tiền 706 tỷ đồng, trong đó cuối tháng 5-2018 Cty Hùng Vạn Phúc chuyển cho Phú Gia Compound 200 tỷ đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán sau 7 tháng, khi Phú Gia Compound hoàn tất các thủ tục pháp lý để ra sổ cho người dân. “Cam kết là vậy, nhưng đến nay đã hơn 28 tháng trôi qua, chúng tôi đã chuyển cho Phú Gia Compound 220 tỷ đồng nhưng Phú Gia Compound vẫn không thực hiện cam kết”, ông Đức nói.



Lý do ông Đức đưa ra là bởi dự án liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, bị cơ quan điều tra của Bộ CA vào cuộc. “Bộ CA cũng đã yêu cầu Cty Hùng Vạn Phúc chúng tôi giữ lại tiền bán hàng đã huy động góp vốn từ các chủ căn nhà, không dịch chuyển trong bất kỳ trường hợp nào. Chuyện đến nước này, chúng tôi phải thực hiện, không thể chuyển thêm tiền cho Phú Gia Compound. Phần nữa, Phú Gia Compound chưa hoàn thành cam kết ra sổ đỏ cho người dân nên chúng tôi không thể chuyển thêm tiền”, ông Đức nói.



Theo tìm hiểu của phóng viên, việc Phú Gia Compound dù chưa thực hiện cam kết với đơn vị hợp đồng bao tiêu, nhưng lại cho người đến các hộ dân phá khóa, cắt điện là trái quy định của pháp luật. Cụ thể, trong thời gian từ cuối tháng 5-2020 đến nay, Phú Gia Compound đã cho người phá khóa, thay khóa mới khóa cửa của người dân tới 34 căn nhà. Để bảo vệ tài sản hợp pháp và sự an toàn của người dân cũng như khách hàng sở hữu các căn nhà của dự án, Cty Hùng Vạn Phúc đã có văn bản gửi chính quyền và CAP Tam Thuận, trình báo về việc 34 hộ gia đình bị phá rối.



Đến ngày 6-7-2020 UBND P. Tam Thuận đã có công văn yêu cầu Phú Gia Compound chấm dứt các hành vi khóa căn hộ, cản trở người dân vào căn nhà. “Trong thời gian chờ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, yêu cầu Cty Phú Gia Compound giữ nguyên hiện trạng các căn hộ trong dự án như trước đây, không cho nhân viên thuộc quyền có các hành vi khóa căn hộ, cản trở người dân vào căn hộ hoặc bất kỳ hành vi nào khác, nhằm tránh nguy cơ gây tổn thất về tài sản, ảnh hưởng đến ANTT. Việc làm của Cty Phú Gia Compound đã có biểu hiện của hành vi “cản trở trái pháp luật người đang ở hoặc người quản lý hợp pháp vào chỗ ở của họ. Đề nghị Cty Phú Gia Compound chấm dứt việc làm nêu trên”, văn bản UBND phường Tam Thuận thể hiện.

Theo CÔNG HẠNH (cadn)