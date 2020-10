Tạm dừng khai thác sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài do bão số 6

Cục Hàng không vừa quyết định tạm dừng khai thác 3 sân bay Chu Lai, Đà Nẵng, Phú Bài do ảnh hưởng của bão số 6.

VNA đã huỷ nhiều chuyến bay từ Nội Bài đến Chu Lai (Quảng Nam) do sân bay dừng khai thác hôm nay ẢNH VNA

Do ảnh hưởng của bão số 6, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay để bảo đảm an toàn hoạt động bay và giảm thiểu thiệt hại do bão. Theo đó, Cục quyết định tạm dừng khai thác sân bay Chu Lai (Quảng Nam) từ 7 giờ 22 đến 15 giờ ngày 11.10. Tạm dừng khai thác sân bay Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng) từ 9 giờ 15 đến 15 giờ ngày 11.10; Tạm dừng khai thác sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) từ 12 giờ đến 23 giờ 59 ngày 11.10.

Riêng với sân bay Phú Bài, ngoài việc phải tạm dừng do ảnh hưởng hoàn lưu bão còn do tình trạng ngập lụt nặng tại Huế ảnh hưởng tới khai thác tại sân bay này. Cục Hàng không đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi sát tình hình ảnh hưởng của thời tiết tại các sân bay Phù Cát, Pleiku để điều chỉnh kế hoạch đảm bảo an toàn khai thác.

Do ảnh hưởng của bão số 6 (tên quốc tế Linfa) và việc đóng cửa sân bay Chu Lai (Quảng Nam) theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines điều chuyển nhiều chuyến bay đi, đến từ sân bay Chu Lai và Đà Nẵng trong ngày 11.10.

Theo đó, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay giữa Hà Nội và Chu Lai bao gồm VN7640, VN7641 và giữa TP.HCM và Chu Lai bao gồm VN1460, VN1461, VN7462, VN7463, VN7464, VN7465, VN7466, VN7467. Ngày 12.10, Vietnam Airlines sẽ triển khai các chuyến bay bù trên các đường bay đi, đến Chu Lai. Bên cạnh các chuyến bay trên, các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines và Pacific Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão.

Đối với các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng, Vietnam Airlines dự kiến không khai thác các chuyến bay từ 10 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay 11.10. Các hành khách bị ảnh hưởng đã được thông báo và phục vụ theo quy định.

Do ảnh hưởng bão số 6, trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã quan trắc được gió cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa rất to, từ 100 - 150mm. Lúc 4 giờ sáng nay (11.10), vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 110,6 độ kinh đông, cách Quảng Nam khoảng 240 km, cách Quảng Ngãi khoảng 180 km, cách Bình Định khoảng 170 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/h), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Theo Mai Hà (Thanh Niên)