Tạm dừng khai thác 3 sây bay miền Trung do ảnh hưởng cơn bão số 6

Hàng loạt các chuyến bay đi đến khu vực miền Trung đã bị hủy do ảnh hưởng của cơn bão số 6 khiến một số sân bay phải tạm dừng khai thác.

Nhiều chuyến bay bị hủy do tạm dừng khai thác 3 sân bay tại miền Trung do ảnh hưởng bão số 6. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (tên quốc tế LINFA), Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm dừng khai thác một số sân bay để bảo đảm an toàn hoạt động bay và giảm thiểu thiệt hại do bão.

Theo đó, Cục Hàng không đã quyết định tạm dừng khai thác Cảng hàng không Chu Lai (Quảng Nam) từ 7 giờ 22 đến 15 giờ ngày 11/10; tạm dừng khai thác Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng từ 9 giờ 15 đến 15 giờ ngày 11/10; tạm dừng khai thác Cảng hàng không Phú Bài (Huế) từ 12 giờ đến 23 giờ 59 ngày 11/10.

Đối với Cảng hàng không Phú Bài, ngoài việc phải tạm dừng vì ảnh hưởng hoàn lưu bão thì tình trạng ngập lụt nặng tại Huế cũng đã ảnh hưởng tới khai thác tại sân bay này.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị theo dõi sát tình hình ảnh hưởng của thời tiết tại các sân bay Phù Cát, Pleiku để điều chỉnh kế hoạch đảm bảo an toàn khai thác.

Do ảnh hưởng của bão số 6 và việc đóng cửa sân bay Chu Lai, Vietnam Airlines và Pacific Airlines đã hủy hàng loạt các chuyến bay.

Theo đó, Vietnam Airlines hủy các chuyến bay giữa Hà Nội và Chu Lai bao gồm VN7640, VN7641 và giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Chu Lai gồm VN1460, VN1461, VN7462, VN7463, VN7464, VN7465, VN7466, VN7467.

Ngày 12/10, Vietnam Airlines sẽ triển khai các chuyến bay bù trên các đường bay đi, đến Chu Lai và các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines và Pacific Airlines cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão.

Đối với các chuyến bay đi, đến Đà Nẵng, Vietnam Airlines dự kiến không khai thác các chuyến bay từ 10 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay 11/10. Các hành khách bị ảnh hưởng đã được thông báo và phục vụ theo quy định.

Vietnam Airlines và Pacific Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Trung Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hai hãng.

“An toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được Vietnam Airlines và Pacific Airlines đặt lên hàng đầu. Hai hãng rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của cơn bão số 6,” đại diện 2 hãng bay này cho hay.

Trước đó, Cục Hàng không đã yêu cầu các đơn vị của ngành triển khai phương án phòng chống mưa lũ, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại Cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Các Cảng hàng không trong khu vực bị ảnh hưởng chủ trì phối hợp cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các hãng hàng không chủ động theo dõi diễn biến tình hình mưa, lũ, đánh giá các ảnh hưởng đến hoạt động bay, hoạt động khai thác tại cảng, triển khai phương án ứng phó tình huống thiên tai đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động bay.

Việt Hùng (Vietnam+)