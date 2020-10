Quốc lộ 1A ở Quảng Nam bị ngập, lưu thông khó khăn

Mưa lớn cộng nhiều các hồ chứa nước xả lũ khiến lượng nước đổ về hạ lưu một lúc càng nhiều làm quốc lộ 1 bị ngập, phương tiện đi lại khó khăn.

Quốc lộ 1 bị ngập khiến nhiều phương tiện lưu thông khó khăn. Ảnh: Công an

Ngày 10.10, thượng tá Nguyễn Thành Nhân- Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã cử lực lượng túc trực trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận xã Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tiết, hướng dẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực này an toàn.

Hiện nước đã lên Quốc lộ 1 khoảng 25 cm.

Theo ông Nhân, vào lúc 16h, nước ngập khoảng 25 cm đường qua tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực Quán Gò (xã Bình An). Ngoài ra, tại đoạn giao giữa Quốc lộ 1 với đường xuống Khu Công nghiệp Tam Thăng (thuộc địa phận xã Tam An, huyện Phú Ninh) cũng bị nước lũ băng qua đường.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam túc trực ở Quốc lộ 1.

"Hiện tại nước tràn qua đường nhưng các phương tiện có thể lưu thông qua lại được. Chúng tôi cử lực lượng túc trực, nếu nước tiếp tục dâng cao hơn thì sẽ cấm các phương tiện và người lưu thông qua lại để đảm bảo an toàn" – thượng tá Nhân nói.

Tuyến đường ở Đại Lộc bị ngập khoảng 0,5m nên lực lượng chức năng rào chắn các phương tiện qua lại.

Tại Đại Lộc nơi bị ảnh hưởng trực tiếp của việc xả hồ thủy điện khiến nhiều nơi bị ngập sâu nên lực lượng chức năng lập chốt chặn không cho người dân mạo hiểm qua lại.

Cảnh sát giao thông Đại Lộc chắn đoạn ngập, không cho phương tiện lưu thông qua lại.

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Lúc 15 giờ ngày 10-10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 9.29m (trên báo động III: 0.29m). Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy là 7.18m (dưới báo động II: 0.32m); tại Câu Lâu là 3.19m (trên báo động II: 0.19m); tại Hội An là 1.68m (trên báo động II: 0.18m). Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 1.75m (trên báo động I: 0.05m). Dự báo Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ tiếp tục lên.

THANH CHUNG (LĐO)