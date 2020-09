Vận tải khách dần khởi sắc

(GLO)- Đến nay, các tuyến vận tải khách liên tỉnh đã được khôi phục. Hoạt động vận tải khách liên tỉnh và nội tỉnh cũng đang đón nhận tín hiệu vui sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.





Nhu cầu đi lại tăng dần



Sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, hoạt động vận tải khách công cộng liên tỉnh đã được khôi phục hoàn toàn. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-cho hay: Trước đây, mỗi ngày Công ty có 8 chuyến xe khai thác tuyến Gia Lai-Đà Nẵng. Hiện tại, Công ty đã khai thác 4 chuyến/ngày. Lượng hành khách vào những ngày mới khôi phục tuyến rất thấp, sau đó tăng dần trong những ngày gần đây. Dịp cuối tuần vừa qua, tỷ lệ lấp đầy số ghế trên mỗi xe đã đạt 60-70%.

Tương tự, ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải Gia Lai-cho biết: Hiện nay, riêng tuyến Gia Lai-Đà Nẵng, doanh nghiệp khai thác 2/3 số chuyến được cấp phép, tỷ lệ lấp đầy số ghế cũng đạt khoảng 30-50%. Trong đó, chiều từ Gia Lai đi Đà Nẵng có xu hướng tăng cao hơn so với chiều ngược lại.

Lượng khách tại Bến xe Đức Long Gia Lai đang đông dần lên. Ảnh: Lê Hòa



Ông Nguyễn Tường Cọt-Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai-thông tin: Hiện nay, mỗi ngày tại bến có khoảng 100 lượt phương tiện đăng ký lệnh xuất bến (so với khoảng 180 lượt phương tiện xuất bến của ngày thường). “Các tuyến liên tỉnh từ Gia Lai đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đang dần ổn định với khoảng 90% số chuyến đã được khôi phục. Tuy nhiên, mỗi xe chỉ lấp đầy khoảng 50% số ghế. Với tuyến Gia Lai-Đà Nẵng, lượng xe xuất bến thấp hơn, khách đi còn ít do vừa được khôi phục trở lại chưa lâu”-ông Cọt đánh giá.



Đối với vận tải đường hàng không, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hiện đường bay Pleiku-Đà Nẵng vẫn chưa được Bamboo Airways khai thác trở lại. Tại Cảng Hàng không Pleiku, các hãng hàng không khai thác 2 đường bay là Pleiku-TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, Pleiku-Hà Nội và ngược lại với tần suất trung bình 4 chuyến/ngày (bao gồm các hãng: Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways).

Theo ông Nguyễn Đình Hưng-Phó Giám đốc phụ trách Cảng Hàng không Pleiku: “Thời gian trước, hành khách thông qua nhà ga đạt trung bình 2.362 lượt/ngày. Hiện nay, con số này chỉ đạt 1.580 lượt khách/ngày, bằng 66% so với giai đoạn trước khi có dịch Covid-19”.



Doanh nghiệp kích cầu đi lại



Để kích thích nhu cầu đi lại của hành khách, nhiều hãng hàng không đã giảm giá vé tuyến bay nội địa gắn với chủ trương kích cầu du lịch của Chính phủ. Trong đó, nhiều hãng hàng không quảng cáo khuyến mại bay đến khu du lịch vào mùa hè, mùa thu với mức giá rất hấp dẫn, chỉ từ vài chục ngàn đồng (chưa bao gồm thuế, phí)…

Khu vực xe đi TP. Hồ Chí Minh tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Hòa



Đối với hoạt động vận tải khách công cộng liên tỉnh, việc hỗ trợ cho đợt phục hồi nhu cầu đi lại dịp này hướng tới đối tượng tân sinh viên. Tuy nhiên, phần lớn lượng khách dồn ở chiều đi.

“Chúng tôi đang cân nhắc phương án triển khai một số hoạt động khuyến mại nhằm kích cầu, hỗ trợ người dân, nhất là học sinh, sinh viên đến trường nhập học trong giai đoạn này. Phương án có thể áp dụng là giảm giá vé để tăng tính cạnh tranh”-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai cho hay.



Tương tự, để hành khách sử dụng dịch vụ đi lại bằng phương tiện taxi, Công ty TNHH một thành viên Mai Linh Gia Lai cũng triển khai chương trình giảm giá khi mua voucher. Theo đó, từ ngày 24-8 đến 24-9, khách hàng mua voucher sẽ được giảm giá 20% so với mệnh giá.

Bà Trần Thị Ánh-Phó Giám đốc Công ty-chia sẻ: “Để hỗ trợ hành khách sử dụng dịch vụ, taxi Mai Linh Gia Lai giảm bớt lợi nhuận, giảm giá khi khách hàng mua voucher tại Công ty. Chúng tôi hy vọng hành khách và Công ty sẽ cùng đồng hành để sớm đưa hoạt động kinh tế dần ổn định trở lại”.



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Trường Sơn-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: “Sở liên tục cập nhật, bám sát chỉ đạo từ Bộ Giao thông-Vận tải, UBND tỉnh để kịp thời định hướng, tổ chức hoạt động vận tải khách trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, ngành đã thực hiện tốt phương châm “vừa đảm bảo sản xuất, vừa phòng-chống dịch Covid-19 hiệu quả”.

Dịch Covid-19 có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Theo đó, mọi hành khách, doanh nghiệp vẫn cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch để giữ gìn sự an toàn trong quá trình di chuyển, hoạt động”.

LÊ HÒA