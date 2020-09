Rao bán dự án ma ngay trung tâm TP.HCM

Không chỉ ở các tỉnh lân cận hay các quận huyện vùng ven TP.HCM, mà ngay trung tâm TP nhiều công ty bất động sản ngang nhiên rao bán dự án “ma”.



Khu đất 332 Tô Hiến Thành (Q.10, TP.HCM) hiện là dự án Sunshine Continental ẢNH: KHẢ HÒA

Đem cả học viện cán bộ đi phân lô

Mới đây UBND Q.10, TP.HCM đã ra thông báo cảnh báo một dự án bất động sản “ma” có tên Đất Vàng LeGa Fashion Q.10 ở mặt tiền đường 3 Tháng 2 (Q.10). Dự án này rao bán khá rầm rộ, với mức giá chỉ 55 triệu đồng/m2, được quảng cáo là dự án xanh giữa lòng thành phố, cơ hội đầu tư sinh lời cực cao - an cư lạc nghiệp cực tốt, mở bán 1 đợt duy nhất 50 nền, sổ hồng riêng - hỗ trợ thủ tục công chứng sang tên sổ. Ngoài những lời rao bán, các thông tin quảng cáo còn kèm hình ảnh khu đất tại số 502 (số cũ 106) đường 3 Tháng 2.

Hiện nay có tình trạng các công ty bất động sản rao bán đất trung tâm với giá cực rẻ nhưng khi khách hàng hẹn đi xem đất và xem pháp lý thì được đưa lên xe chở đi Đồng Nai, Long An bán đất nền phân lô. Chính vì vậy, nếu thấy rao bán các khu đất “giá rẻ bất ngờ” và hẹn đi xem đất vào buổi sáng, nhất là những ngày cuối tuần thì khách hàng nên cẩn trọng. Bởi khi đi xem đất nếu không mua cũng mất thời gian và “ôm cục tức”. Luật sư Trần Văn Cường (Đoàn luật sư TP.HCM)

Tuy nhiên, theo một lãnh đạo UBND Q.10, nơi đây chưa nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền mặt tiền tại khu đất này. Nhận thấy thông tin quảng cáo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, UBND Q.10 thông báo đến các cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn quận được biết nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tránh thiệt hại về tài sản khi tham gia các giao dịch mua bán, đầu tư, sang nhượng tài sản đất nền, không để phát sinh tình trạng lôi kéo, phát triển khách hàng, nhà đầu tư tại khu đất nêu trên.

Không chỉ dự án trên, tại Q.10 thời gian gần đây cũng liên tục xuất hiện quảng cáo một siêu dự án tọa lạc ngay mặt tiền đường Thành Thái và Tô Hiến Thành. Giá chào bán khá rẻ, sổ hồng riêng từng nền, bao sang tên... nên lôi kéo sự quan tâm của khá nhiều người. Tuy nhiên, UBND Q.10 cho biết, chưa hề nhận được pháp lý để triển khai dự án đất nền nào tại địa chỉ này.

Lần theo vị trí rao bán ở số 332 Tô Hiến Thành thì chỗ này chính là dự án căn hộ cao cấp Sunshine Continental của Sunshine Group đang chuẩn bị triển khai xây dựng hạ tầng. Sunshine Group cũng đã báo cáo lên UBND Q.10 về việc có một số đơn vị mạo danh chủ đầu tư quảng cáo bán đất nền sai sự thật.

Để người dân không bị lừa, UBND Q.10 đã giao chính quyền P.14 treo biển cảnh báo với nội dung: “Khu vực đất hiện không có bất kỳ dự án phát triển nhà ở nào đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định”.

UBND Q.10 cũng giao công an quận điều tra, xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động giới thiệu, quảng cáo, rao bán sản phẩm đất nền tại khu đất 332 Tô Hiến Thành.

Nhiều đối tượng còn “manh động” hơn khi ngang nhiên phân lô, bán nền Học viện Cán bộ TP.HCM trên đường Chu Văn An, Q.Bình Thạnh. Theo đó, các lô đất có diện tích 50 - 80 m2 được rao bán giá 1,2 tỉ đồng có sổ hồng riêng, công chứng ngay trong ngày.

Nhưng theo bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch UBND P.12, Q.Bình Thạnh, hiện nay quy hoạch 1/2.000 của TP đã phủ kín địa bàn Q.Bình Thạnh, nhưng không hề có khu nhà ở nào ở khu vực đường Chu Văn An. Khu đất mà các đối tượng rao bán lại nằm ngay Học viện Cán bộ TP.HCM. Chính vì vậy, UBND P.12 đã treo băng rôn ở khu vực này để cảnh báo cho người dân nắm rõ để không bị các đối tượng xấu lừa đảo. Phòng Tài nguyên - Môi trường Q.Bình Thạnh cũng đã thông tin việc rao bán đất nền dự án bất hợp pháp trên đường Phan Chu Trinh - Chu Văn An do Công ty bất động sản Lộc Phát làm chủ đầu tư nhưng không có đăng ký kinh doanh. Thủ đoạn lừa đảo là lợi dụng khu đất đang triển khai xây dựng công viên và ký túc xá đã được dựng tôn che chắn. Những kẻ lừa đảo đã chụp ảnh và đăng lên mạng để rao bán cho người dân.

Rao bán trung tâm, nhưng chở ra tỉnh

Thực tế cho thấy việc rao bán đất nền nhà phố là một chiêu lừa đảo để dụ khách hàng đi xem đất ở các tỉnh lân cận TP.HCM. Khi chúng tôi liên hệ với số điện thoại rao bán đất nền giá rẻ ở đường Chu Văn An thì gặp môi giới của Công ty Dream Land (trước đây là Công ty Uni Land). Người này cho biết dự án này được ngân hàng phát mãi nên giá rất rẻ. Giá phát mãi là giá tại thời điểm chủ đầu tư cũ vay, ngân hàng không có chức năng bán nên phải thông qua Công ty Dream Land để bán ra thị trường.

Chi, nhân viên môi giới của Công ty Dream Land hẹn đến trụ sở công ty ở chung cư Cantavil (Q.2) vào lúc 6 giờ 30 ngày 15.9 để đi xem đất. Tuy nhiên khi đến đây, Chi không cho chúng tôi lên công ty mà hẹn gặp ở một quán cà phê gần đó. Tại đây có rất đông khách hàng khác, công ty cũng thuê 5 - 6 chiếc xe du lịch 45 chỗ để chở khách hàng đi xem đất “do bên tư vấn pháp lý sẽ hỗ trợ khách hàng đi xem một dự án khác ở gần đó”.

Thay vì chở chúng tôi đi xem các dự án phát mãi ở trung tâm TP, thì những chiếc xe này chở khách hàng xuống một bãi đất heo hút, có dựng rạp như rạp đám cưới ở tận Trảng Bom (Đồng Nai). Môi giới cho biết đây là dự án Royal Dream với sổ hồng, đất thổ cư riêng cho từng lô đất rao bán cho khách hàng. Mỗi mét vuông ở đây có giá từ 13 triệu đồng. Các nhân viên môi giới quây lấy khách hàng, liên tục hối thúc ký hợp đồng đặt cọc, nếu không nhanh sẽ hết. Không khí như một cái chợ, MC liên tục đọc tên người đặt cọc thực tế chỉ là “chim mồi”. “Anh ký hợp đồng đặt cọc trong 7 ngày sau công ty sẽ tìm người mua lại lô đất hoặc trả lại tiền trong trường hợp anh không muốn mua nữa, với số khoản tiền chênh lệch với các ưu đãi trị giá khoảng 100 triệu đồng”, các nhân viên kinh doanh dụ dỗ.

Thời gian qua, chiêu trò rao bán đất trung tâm rồi lừa chở ra vùng ven giới thiệu các dự án phân lô bán nền vi phạm pháp luật vẫn đang diễn ra khắp nơi.

Theo Đình Sơn (Thanh Niên)