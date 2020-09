Nhiều nước cũng đau đầu giữ cây xanh

Cây xanh đô thị không chỉ là vấn đề đau đầu riêng ở TP.HCM, đó cũng là vấn đề gây đau đầu cho chính quyền nhiều nước vì người dân rất quan tâm cây xanh.



Cây xanh đô thị

Hàng bàng tại công viên ven biển ở Singapore - Ảnh: TODAY ONLINE





Tại Pháp, những hàng cây trồng dọc các con đường đã trở thành một biểu tượng cho văn hóa, cuộc sống và du lịch của quốc gia châu Âu này. Vì vậy, tranh cãi nổ ra dữ dội năm 2015 khi chính phủ muốn đốn hạ hàng ngàn cây nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường.



Lo ngại của Chính phủ Pháp dựa trên thống kê khi đó cho thấy 10% tai nạn xe là do đâm trúng cây, và 36% số vụ tai nạn giao thông có người chết liên quan đến các chướng ngại như cây cối, xe đang đậu... Một số ý kiến còn cho rằng các cây này được trồng quá sát đường gây cản trở tầm nhìn.



Tuy nhiên, ý định đốn cây vấp phải sự phản đối kịch liệt và hàng ngàn người đã ký thỉnh nguyện đơn yêu cầu chính phủ bỏ kế hoạch này. Theo các nhóm vận động, không có bằng chứng cho thấy cây cối đe dọa đến an toàn giao thông như các vấn đề khác như rượu bia, tốc độ.



Ngược lại, nhóm này cho rằng cây cối giúp tài xế lái kiểm soát tốc độ bằng cách quan sát khoảng cách giữa các cây và lái chậm hơn, theo tờ The Local. Ngoài ra, những ý kiến phản đối cũng cho rằng những cây lâu năm này là môi trường sống quan trọng của nhiều loài chim, côn trùng.



Tại Singapore, cây xanh là một phần thiết yếu trong cảnh quan của đảo quốc này. Để bảo vệ cây không bị rơi gãy cành hay bật gốc trong những cơn gió mạnh hay mưa lớn, Singapore có ban công viên quốc gia chuyên thực hiện việc kiểm tra cây xanh dọc các con đường chính và các khu vực có nhiều hoạt động của con người ít nhất một năm một lần, theo trang climategamechanger.sg.



Nếu cần thiết, cây xanh sẽ được cắt tỉa để giảm kích thước và trọng lượng của tán cây, giúp chúng chống chịu tốt hơn trước gió mạnh. Ban công viên quốc gia cũng sẽ thay thế những loại cây dễ bị tổn thương trước bão bằng những loài cứng cáp hơn, có sức chống chịu tốt hơn trước bão.



Tại Philippines, để bảo vệ cây trước tình trạng gãy cành và bật gốc vì gió bão, báo Manila Times cho rằng Cơ quan phát triển metro Manila nên nghiên cứu để trồng cây đúng cách và cách chống đỡ để bảo vệ cây trước khi bão đến. Các tán cây quá lớn khiến cây dễ bị đổ gãy trong các cơn bão.



Báo Manila Times nhấn mạnh Philippines là một đất nước hứng nhiều cơn bão hằng năm nên cần chú trọng vào việc cắt tỉa cành cây và đảm bảo sức sống - tưới nước, bón phân và kiểm tra tình hình mục ruỗng - cho cây. Đây là những yếu tố then chốt để đảm bảo cây xanh có thể chống chọi với mật độ bão thường xuyên của nước này.



Ngoài ra, các nhóm môi trường cũng kêu gọi Chính phủ Philippines trồng lại các khu rừng ngập mặn trên khắp nước. Họ nói rằng những loài cây ven biển này là lá chắn hữu hiệu chống lại những cơn bão đổ bộ vào nước này, theo báo Phil Star.

Theo TRẦN PHƯƠNG - ANH THƯ (TTO)