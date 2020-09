Kiểm tra chất lượng 24 dự án tại TP HCM

Sở Xây dựng TP HCM mới đây đã công bố Kế hoạch kiểm tra định kỳ chất lượng, công tác quản lý chất lượng, an toàn thi công xây dựng tại các công trình trên địa bàn TP năm 2020.

Việc kiểm tra này sẽ đánh giá được tình hình thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, công tác đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn TP. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại các công trường đang thi công (nhất là vấn đề an toàn đối với giàn giáo, cần trục tháp, quy định về đảm bảo an toàn công trình lân cận khi thi công phần ngầm công trình xây dựng,…).



Dự án căn hộ The MarQ.

Qua quá trình kiểm tra, Sở Xây dựng sẽ ghi nhận các ý kiến, đề xuất, vướng mắc, khó khăn trong việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành để có giải pháp, kiến nghị Bộ Xây dựng, UBND TP nhằm nâng cao hiệu qua trong tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Dự kiến thời gian kiểm tra sẽ diễn ra trong hai tháng 9-11/2020, thời gian kiểm tra cụ thể sẽ được Sở Xây dựng thông báo đến chủ đầu tư. Trường hợp có điều chỉnh lịch kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ thông báo cho chủ đầu tư công trình được kiểm tra trước 3 ngày làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đoàn lập biên bản kiểm tra, nếu chủ đầu tư không gửi báo cáo kết quả thực hiện khắc phục sai phạm hoặc không cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra (nếu có), Sở Xây dựng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Theo như danh sách kiểm tra, có một số dự án là trung tâm thương mại, khu chung cư như sau: 1. Khu thương mại dịch vụ và căn hộ The MarQ (địa chỉ: 29B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần NDC An Khang. 2. Chung cư Vĩnh Hội (địa chỉ: thửa 15, tờ 17 đường Vĩnh hội, phường 4, quận 4), chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4. 3. Trung tâm thương mại và siêu thị Centre Mall (địa chỉ: số 1466 Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6), chủ đầu tư là Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV. 4. Chung cư cao tầng Phúc Bảo Minh (địa chỉ: 47/67 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương Mại Xây dựng Dịch vụ Phúc Bảo Minh. 5. Chung cư Riverside (địa chỉ: 90 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, chủ đầu tư là Công ty TNHH Bay Water. 6. Chung cư cao tầng Block D – Akari Hoàng Nam (địa chỉ: phường An Lạc, quận Bình Tân), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. 7. Chung cư Tilia Residences tại Lô 2-16 và 2-17 (địa chỉ: phường Thủ Thiêm, quận 2), chủ dầu tư là Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. 8. Chung cư Cụm B – Khu chức năng 13E phía Nam (địa chỉ: Phong Phú, quận Bình Chánh), chủ đầu tư là CÔng ty Cổ phần Bắc Phước Kiền Value Homes. 9. Trung tâm thương mại dịch vụ Đông Sài Gòn - Saigon East Commercial Center (địa chỉ: Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9), chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Beton 6.

Phương Thảo/Dân Việt