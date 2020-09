Đất Đà Nẵng rớt giá thê thảm, nhiều người vỡ nợ

Đại gia bể nợ trăm tỉ Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Dương Thị Ngọc Anh - chuyên viên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, và bà Đào Thị Như Lệ (đồng phạm với bà Anh). Điều khiến dư luận Đà Nẵng xôn xao không chỉ ở sự việc nghiêm trọng là mất hàng loạt sổ đỏ của dân tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Sơn Trà. Mà từ đây, nguồn gốc sâu xa là chuyện bể nợ của đại gia bất động sản. Bà Anh đã từng tự ý lấy 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân để đưa cho bà Lệ sử dụng trái phép. Sau đó, bà Lệ đã mang trả lại các giấy chứng nhận này. Cơ quan công an vào cuộc điều tra đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp bà Anh. Tiếp đó, bà Lệ cũng từ Quảng Nam về đầu thú. Bước đầu bà Lệ khai nhận đã vay khoảng 500 tỉ đồng tại một số ngân hàng để đầu tư bất động sản. Tuy nhiên giá đất bị giảm mạnh và bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên gần như đóng băng. Bà Lệ đi vay ở bên ngoài khoảng 500 tỉ đồng với lãi suất 5-30% để trả nợ ngân hàng cùng các khoản vay khác và dần mất khả năng thanh toán.