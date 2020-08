Phường Phù Đổng: Điểm sáng về xây dựng hạ tầng đô thị

(GLO)- Những năm qua, cán bộ, nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phường Phù Đổng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020.

Ông Đỗ Trung Hùng-Chủ tịch UBND phường Phù Đổng-cho biết: “Những năm qua, phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị mở rộng chỉ giới để xây dựng 9 tuyến đường, trong đó có 5 tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng chiều dài gần 2.700 m. Trong quá trình xây dựng, có 312 hộ tự nguyện di dời, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất với diện tích giải tỏa gần 5.300 m2. Địa phương còn triển khai thi công đường từ tổ dân phố 2 qua tổ dân phố 3 với chiều dài 109 m; vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước để nâng cấp nhiều tuyến đường hẻm với tổng chiều dài gần 3.200 m; góp kinh phí lắp gần 190 bóng điện chiếu sáng tại các đường hẻm. Vỉa hè trên các tuyến đường chính như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Tất Thành, Bà Triệu, Lê Văn Tám, Chu Văn An được bê tông hóa. Riêng vỉa hè đường Hùng Vương đoạn từ phường Hội Thương đến giáp đường Trường Chinh đã được lát gạch block với chiều dài vỉa hè mỗi bên 542 m. Vỉa hè đường Tôn Thất Tùng sẽ triển khai theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Làm đường giao thông tại phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Thanh Nhật

Cùng với xây dựng mới 8 hội trường tổ dân phố, phường còn khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có và vận động người dân, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, phương tiện xe máy để xây dựng 3 sân bê tông tại các tổ dân phố với tổng diện tích gần 2.700 m2. Qua đó, tạo dựng các điểm vui chơi giải trí, tập thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân; đồng thời, xóa bỏ một số tụ điểm ma túy, tệ nạn xã hội ở các vị trí này.

Tổ dân phố 10 có địa bàn rộng, dân số đông lại là khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Thời gian qua, tổ đã vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Ông Lê Văn Cường-Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 10-cho hay: “Tổ thường xuyên tổ chức các buổi phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền đến từng hộ gia đình nâng cao nhận thức, đồng thuận trong công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự văn minh đô thị, vận động nhân dân tham gia phòng-chống ma túy, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội”. Tổ dân phố 6 đã vận động nhân dân đồng thuận mở rộng đường hẻm 23 Ngô Thì Nhậm lên 11,5 m, đủ điều kiện để thành phố đặt tên đường Nguyễn Thế Lịch.

Còn tại tổ dân phố 7, ông Hồ Anh Hòa-Bí thư Chi bộ-cho biết: “Tổ dân phố phổ biến cho nhân dân nắm vững chủ trương của thành phố về mở rộng chỉ giới để xây dựng 3 tuyến đường Lê Văn Tám, Huyền Trân Công Chúa và đường Phù Đổng với tổng chiều dài gần 1.540 m. Theo đó, 160 hộ tự di dời, tháo dỡ vật kiến trúc trên đất với diện tích giải tỏa hơn 3.000 m2. Đồng thời, tổ dân phố cũng đã vận động nhân dân đóng góp 570 triệu đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước nâng cấp nhiều tuyến đường hẻm”.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng phường Phù Đổng. Ảnh: Thanh Nhật

Cùng với đó, hệ thống chính trị phường đã quyết liệt vào cuộc và kiên trì vận động bà con tiểu thương, các hộ kinh doanh đồng thuận thực hiện chủ trương giải tán chợ tạm và di dời, sắp xếp hoạt động kinh doanh vào chợ Phù Đổng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ III xác định mục tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là tiếp tục giữ vững các tiêu chí phường loại I của TP. Pleiku. Để thực hiện mục tiêu này, phường tiếp tục huy động mọi nguồn lực và tiết kiệm chi tiêu ngân sách để đầu tư công trình phúc lợi, theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tiếp tục vận động người dân tự di dời, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng chỉ giới các tuyến đường Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Thế Lịch, Ngô Gia Khảm, Lê Văn Tám nối dài, Lý Nam Đế. Mở rộng, nâng cấp các đường hẻm theo chỉ giới xây dựng mới, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nhựa hóa, bê tông xi măng và lắp điện chiếu sáng đường hẻm đạt 100%.

Ông Phạm Thế Tâm-Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP. Pleiku-nhận xét: “Phường Phù Đổng là nơi có nhiều dự án quy hoạch, công trình đầu tư do tỉnh và thành phố triển khai nhằm chỉnh trang, hiện đại hóa xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Do vậy, cần có sự đồng thuận cao của toàn thể cán bộ và nhân dân, cùng sự nỗ lực của Đảng ủy, UBND phường. Qua tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, phường Phù Đổng là một trong những đơn vị được Thành ủy và UBND thành phố đánh giá cao, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được UBND thành phố khen thưởng.

THANH NHẬT