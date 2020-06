An Khê: Chỉnh trang đô thị chào mừng đại hội Đảng

(GLO)- Thị xã An Khê triển khai xây dựng nhiều công trình chỉnh trang đô thị để chào mừng đại hội Đảng các cấp, đồng thời thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.





Ông Phạm Quang Bửu-Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê-cho biết: Để lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, thị xã đang tập trung triển khai xây dựng nhiều công trình chỉnh trang đô thị như: công trình đường Đỗ Trạc nối dài; bó vỉa, lát vỉa hè, cải tạo mương thoát nước đường Hoàng Văn Thụ và đường Đống Đa với tổng vốn đầu tư hơn 7,3 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách địa phương. Các công trình này được khởi công từ giữa quý I-2020 và dự kiến cuối tháng 7 tới sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Ban Quản lý thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng công trình.

Công trình cải tạo mương thoát nước, vỉa hè đường Đống Đa (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 7-2020. Ảnh: N.M





Trực tiếp chỉ huy công trình bó vỉa, lát vỉa hè, cải tạo mương thoát nước đường Đống Đa, ông Phan Thành Sơn-Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Đại Sơn-chia sẻ: Tuyến đường có chiều dài 660 m, được khởi công vào đầu tháng 3-2020. Nhờ chủ động nguồn nguyên vật liệu và tập trung tối đa nhân lực, đến nay, Công ty đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công trình. Dự kiến đầu tháng 7 tới, công trình sẽ hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng.



Công trình bó vỉa, lát vỉa hè, cải tạo mương thoát nước đường Hoàng Văn Thụ cũng đang được nhà thầu khẩn trương thi công để hoàn thành đúng tiến độ. Anh Nguyễn Viết Trường-nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Xây dựng Tân Phú-cho hay: Công trình khởi công ngày 14-2-2020. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và điều kiện thời tiết nắng nóng nhưng Công ty đã nỗ lực tập trung phương tiện máy móc và công nhân để thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Hiện nay, 15 công nhân của Công ty đang hoàn thiện công đoạn lát vỉa hè và dự kiến đầu tháng 7 tới sẽ xong.



Trong khi đó, tại công trình đường Đỗ Trạc nối dài, các hạng mục nền, mặt đường và hệ thống mương thoát nước dài 135 m đang dần hoàn thiện để sớm đưa vào sử dụng. Chị Lưu Thị Kim Ty (tổ dân phố 1, phường Tây Sơn) cho hay: “Gia đình tôi sinh sống ở tuyến đường Đỗ Trạc nối dài đã hơn 10 năm. Tuy con đường được đổ bê tông nhưng mặt đường nhỏ hẹp và chưa có hệ thống mương thoát nước, vỉa hè nên cứ vào mùa mưa là nước ứ đọng, cỏ dại mọc um tùm, đi lại khó khăn. Giờ Nhà nước đền bù, mở rộng đường lên 10 m, rộng gấp 3 lần so với đường cũ giúp cảnh quan khang trang, đẹp đẽ, việc đi lại cũng thuận lợi hơn”.



Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng thị xã An Khê, cùng với việc triển khai những công trình nói trên, thị xã còn xây dựng hệ thống thoát nước đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Chu Văn An); đổ bê tông xi măng đường Nguyễn Văn Trỗi nối dài qua đường Phan Đình Giót; bó vỉa, xây dựng hệ thống thoát nước đường Trần Phú… Đặc biệt, vào ngày 23-6 này, thị xã sẽ khởi công cùng lúc 2 công trình gồm: đường nối từ quốc lộ 19 đi qua các xã Song An, Cửu An, Xuân An, Tú An đến tỉnh lộ 669; bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo. “Sau khi hoàn thành, công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo sẽ góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn. Còn công trình đường nối từ quốc lộ 19 qua tỉnh lộ 669 sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông, vận chuyển nông sản, hàng hóa của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-ông Bửu thông tin thêm.



Ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thị xã đã tích cực triển khai nâng cấp, xây mới nhiều công trình, trong đó tập trung vào chỉnh trang đô thị. Những công trình được xây dựng có ý nghĩa thiết thực tạo điểm nhấn cho cảnh quan môi trường đô thị văn minh, sáng-xanh-sạch-đẹp; góp phần quan trọng trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại III, phát triển thị xã An Khê xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh.



NGỌC MINH