Gia Lai: Bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Công văn số 926/UBND-NC về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.





Ảnh internet

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 480/CĐ-TTg ngày 23-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (Công văn số 896/UBND-NC ngày 22-4-2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II-2020). Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ về Ban An toàn Giao thông tỉnh trước 14 giờ ngày 3-5-2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Hà Sự