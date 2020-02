Gia Lai: Bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch nCoV

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 271/UBND-NC về việc triển khai các giải pháp bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường đưa tin hướng dẫn, khuyến cáo người dân không thực hiện các chuyến đi không thực sự cần thiết, đặc biệt là không đi đến các khu vực được thông báo có dịch khi chưa có trang bị bảo hộ; trong trường hợp phải sử dụng phương tiện vận tải công cộng (bao gồm cả taxi), cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân theo hướng dẫn, khuyến cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và của ngành Y tế. Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo, yêu cầu lực lượng chức năng, các đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ trên phương tiện và các bến xe, Cảng Hàng không Pleiku thực hiện toàn diện các biện pháp phòng-chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh và bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn trong điều kiện có dịch nCoV.