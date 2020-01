Pleiku: Tăng cường các điểm chợ hoa Tết Canh Tý

(GLO)- Được sự đồng ý của UBND tỉnh, TP. Pleiku đang khẩn trương triển khai chợ hoa Tết Canh Tý 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 14-1 đến 24-1 (từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân.

Trao đổi với P.V, bà Trần Thị Tâm-Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Pleiku-cho biết: “Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, UBND TP. Pleiku đã ban hành công văn chỉ đạo tổ chức các điểm kinh doanh hoa Tết; đồng thời, chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị cùng các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính chủ động và phát huy vai trò cấp cơ sở, UBND TP. Pleiku giao Chủ tịch UBND các phường khẩn trương triển khai công tác tổ chức và phục vụ chợ hoa Tết Canh Tý”.

Chăm sóc hoa Tết ở các nhà vườn. Ảnh: L.T

Năm nay, chợ hoa Tết tiếp tục duy trì tại mặt bằng ở khu vực gần Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và Cục An ninh Tây Nguyên (số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring). Điểm này có tổng số hơn 150 lô, mỗi lô có diện tích 32 m2. Giá thuê dự kiến 1,7 triệu đồng/lô, bao gồm các khoản chi phí mặt bằng, cấp nước, điện đến từng lô, vệ sinh hàng ngày và phí an ninh trật tự. Việc bốc thăm lô tiến hành vào sáng 11-1 (nhằm ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) tại trụ sở UBND phường Ia Kring (số 116 đường Lê Thánh Tôn).

Theo Chủ tịch UBND phường Ia Kring Lê Minh Hùng: Phường đã hợp đồng với các đơn vị liên quan để tiến hành cấp điện và nước phục vụ chợ hoa, trang bị hệ thống bồn và bể chứa, đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt thời gian chợ hoa diễn ra cũng như đôn đốc vệ sinh trước 23 giờ ngày 30 tháng Chạp. Tổ chức đăng ký và quản lý, cấp thẻ cho những người có nhu cầu tham gia vận chuyển tại chợ hoa bằng phương tiện cá nhân. Đồng thời, hợp đồng với Công ty TNHH một thành viên Linh Anh Dũng bốc xếp nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý chung cũng như quyền lợi các hộ thuê lô kinh doanh. Phường cũng bố trí trông giữ phương tiện ô tô, mô tô cho khách có nhu cầu, theo giá quy định.

Bên cạnh đó, năm nay, TP. Pleiku cũng tiếp tục cho phép mở chợ hoa Tết tại phường Phù Đổng và phường Đống Đa. Đến nay, 2 phường này đã thành lập ban quản lý, triển khai chuẩn bị mặt bằng, cơ sở vật chất và các điều kiện để phục vụ chợ hoa Tết. Trong đó, phường Đống Đa bố trí chợ hoa ở khu vực sân bóng làng Kép và đường Phạm Ngọc Thạch, dự kiến 80 lô, diện tích mỗi lô 30 m², giá thuê khoảng 1,6 triệu đồng/lô. Ban quản lý chợ hoa nhận đơn đăng ký của các hộ kinh doanh tại trụ sở UBND phường (số 38 đường Trần Nguyên Hãn) để làm cơ sở sắp xếp, bố trí phù hợp, đảm bảo công bằng, thuận lợi cho hộ kinh doanh. Tại phường Phù Đổng, chợ hoa được bố trí ở khu vực chợ tạm Phù Đổng cũ (khu đất sau Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai), hẻm 302 Nguyễn Tất Thành và mở rộng ra hướng đường Nguyễn Tất Thành, dự kiến 120 lô. Việc bốc thăm lô sẽ diễn ra sáng 13-1 tại trụ sở UBND phường (số 39 đường Lê Văn Tám) và dự kiến giao mặt bằng kinh doanh vào sáng 14-1.

Căn cứ tình hình thực tế, năm nay, UBND TP. Pleiku cho phép mở thêm 2 điểm chợ hoa Tết tại phường Hội Thương và phường Tây Sơn. Trong đó, phường Hội Thương đang gấp rút chuẩn bị mặt bằng tại khu dân cư quy hoạch suối Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến đường Hùng Vương). Quy mô dự kiến là 110 lô thuộc 2 vị trí, với diện tích mỗi lô là 30 m2 và 35 m2. Giá thuê mặt bằng dự kiến 2 triệu đồng/lô, đang chờ UBND thành phố phê duyệt.

Chợ hoa xuân tại thành phố Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Phường Tây Sơn cũng được UBND TP. Pleiku giao nhiệm vụ chuẩn bị điểm chợ hoa Tết tại khu vực đất dự kiến xây dựng Khu Hội chợ-Triển lãm tỉnh (gần Khu Liên hợp thể thao tỉnh). Quy mô mặt bằng dự kiến 180 lô, diện tích mỗi lô 30 m2. Chủ tịch UBND phường Tây Sơn Nguyễn Tín cho hay: “Đây là năm đầu tiên phường được giao nhiệm vụ tổ chức chợ hoa xuân. Mặc dù còn bỡ ngỡ nhưng phường sẽ cố gắng khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ để đưa chợ hoa vào hoạt động”.

Mặt khác, để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trong thời gian tổ chức chợ hoa, theo Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku: “Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các đội nghiệp vụ cùng các phường làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ hoa. Kiên quyết trấn áp, xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm cắp, trấn lột, phá hoại, cản trở các hộ kinh doanh tại chợ hoa Tết; nhắc nhở hộ kinh doanh và người dân chấp hành quy định không đốt pháo nổ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông ở các tuyến đường gần khu vực tổ chức chợ hoa và các địa bàn trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn những ngày giáp Tết để nhân dân an tâm vui xuân theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thành phố”.