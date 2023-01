Gia Lai quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn.

Mục đích của Kế hoạch là phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND đến cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về sự cần thiết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý và thi hành pháp luật về đăng ký, quản lý cư trú.

Quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Ảnh: Đinh Yến

Nội dung, nhiệm vụ là tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; đảm bảo cho Nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ theo đúng quy định. Hướng dẫn, thực hiện việc xác nhận diện tích nhà ở trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích, qua đó bảo đảm điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú là 8 m2 sàn/người.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình và Nhân dân biết, thực hiện. Trong đó, giao Công an tỉnh tổ chức quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, chiến sỹ, nhất là Công an xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo niêm yết công khai quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại nơi tiếp công dân của Công an xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm thực hiện đúng quy định. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc của các sở, ngành, địa phương trong việc xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện theo Nghị quyết. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn xác nhận diện tích nhà ở đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trong trường hợp nhà ở chưa có tài liệu xác nhận về diện tích theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29-6-2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.