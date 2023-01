Chư Pưh tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Trong 2 ngày (4 và 5-1), Công an huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 148 học viên là đội trưởng, đội phó của các Đội dân phòng về Phòng cháy chữa cháy tại 74 thôn, làng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: Công an huyện Chư Pưh cung cấp

Tại lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Công an giới thiệu, quán triệt một số nội dung, như: Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2013 và các văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, các học viên được cán bộ Công an phổ biến các kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; hướng dẫn cách lập phương án chữa cháy và cách xử lý một số tình huống cháy nổ cụ thể, cách thức sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy tại chỗ, công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy kết hợp tham gia thực hành các động tác cứu người, cứu tài sản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy cho đội ngũ dân phòng tại các thôn, làng trên địa bàn huyện, góp phần làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại địa phương.

R'Ô HOK