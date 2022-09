Siêu bão Noru: Đóng cửa thêm 5 sân bay khu vực miền Trung

Cục hàng không Việt Nam cho biết nhà chức trách hàng không vừa tiếp tục tạm dừng (lần 2) khai thác tại các sân bay do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru).





Sau 5 sân bay ở miền Trung, đến thời điểm này có thêm 5 sân bay khác tạm dừng khai thác do ảnh hưởng của cơn bão Noru.



Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục cập nhật thông tin tạm ngừng khai thác các sân bay do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (Bão Noru) đến thời điểm này như sau:



- Tạm dừng khai thác sân bay Vinh từ 3 giờ ngày 28-9 đến 16 giờ ngày 28-9;



- Tạm dừng khai thác sân bay Đồng Hới từ 22 giờ ngày 27-9 đến 20 giờ ngày 28-9



-Tạm dừng khai thác sân bay Tuy Hòa từ 15 giờ 30 ngày 27-9 đến 8 giờ ngày 28-9 (giờ địa phương)



-Tạm dừng khai thác sân bay Buôn Ma Thuột từ 12 giờ ngày 27-9 đến 11 giờ 59 ngày 28-9



-Tạm dừng khai thác sân bay Liên Khương từ 16 giờ ngày 27-9 đến 15 giờ 59 ngày 28-9.



Trước đó, do ảnh hưởng của bão Noru, Cảng vụ hàng không miền Trung đã ra quyết định tạm dừng khai thác 5 sân bay tại khu vực này.



Cụ thể, sân bay Chu Lai (Quảng Nam) tạm ngừng tiếp nhận máy bay trong thời gian từ 7 giờ ngày 27-9 đến 6 giờ 59 ngày 28-9. Các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) sẽ tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 12 giờ ngày 27-9 đến 11 giờ 59 ngày 28-9.



Hành khách bị ảnh hưởng bởi cơn bão Noru sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ). Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.



Trưa 27-9, Vietnam Airlines thông báo, sau các sân bay Huế, Đà Nẵng, Chu Lai, Quy Nhơn, Pleiku, Hãng sẽ tiếp tục tạm dừng khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), Ban Mê Thuột, sân bay Liên Khương (Đà Lạt), sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), sân bay Vinh (Nghệ An).



Như vậy, đến thời điểm hiện tại, tổng số chuyến bay của Vietnam Airlines phải thay đổi lịch khai thác do cơn bão này như hủy chuyến, bay sớm hoặc chậm hơn so thời gian dự kiến lên tới 150 chuyến, trong đó có 148 chuyến bay nội địa và 2 chuyến bay quốc tế với tổng số khách gần 14 ngàn người.

Theo Dương Ngọc (NLĐO)