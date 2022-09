Chủ động ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt trong và sau bão số 4

(GLO)- Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2084 và 2093/SGTVT-QLKCHTGT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị quản lý đường bộ trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý dự án 2 (đại diện chủ đầu tư thi công quốc lộ 19) chủ động phương án, kịp thời ứng phó đảm bảo giao thông thông suốt trong và sau mưa bão số 4, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân và công trình hạ tầng giao thông.

Theo đó, đối với hệ thống cầu, đường bộ do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý cần tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, cơ quan, lực lượng chức năng của huyện, UBND xã tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các sự cố hư hỏng công trình giao thông trên các tuyến đường địa phương để sửa chữa kịp thời, đảm bảo an toàn giao thông trong mưa lũ. Đồng thời, triển khai các phương án sẵn sàng, kịp thời ứng phó khắc phục các sự cố về cầu đường khi mưa bão, ngập lụt xảy ra.

Đối với những hạng mục công trình phức tạp trên đường độc đạo… đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố liên hệ với Sở Giao thông vận tải để phối hợp, chỉ huy, khắc phục đảm bảo giao thông trên tuyến. Với các vị trí nguy hiểm có khả năng ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông như: tuyến đường đèo dốc, vị trí cầu độc đạo; ngầm tràn, cầu tràn, cầu treo dân sinh, mái ta luy âm, dương có nguy cơ sạt lở cao, phải bố trí lực lượng dân quân, công an xã kịp thời điều tiết, cảnh báo phương tiện hoặc tạm dừng lưu thông khi có sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân, tài sản và phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 19, đoạn qua cầu Vàng, xã Kdang, Đak Đoa thường xuyên bị ùn tắc khi có mưa lớn. Ảnh: Lê Anh

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương tăng cường công tác kiểm tra các công trình cầu đường trên các tuyến do đơn vị quản lý trong thời gian trước, trong và sau xảy ra bão, ngập lụt. Chỉ đạo các hạt bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời ứng phó khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên các tuyến đường. Việc thực hiện trực đảm bảo 24/24 giờ trước, trong và sau bão.

Ngoài ra, Sở Giao thông-Vận tải cũng đề nghị Ban quản lý dự án 2, đại diện chủ đầu tư dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (quốc lộ 19) hiện đang triển khai thi công trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các đơn vị thi công phải có các biện pháp đảm bảo giao thông; gia cố các hạng mục có nguy cơ bị hư hỏng do ảnh hưởng của bão; bố trí biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo ban đêm, thu dọn vật liệu, có các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an toàn công trình trên các đoạn tuyến đang thi công khi mưa bão đến. Đồng thời, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng khắc phục các sự cố xảy ra trong mưa bão, đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện lưu thông.

LÊ ANH