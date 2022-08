Pleiku: Đầu tư gần 9 tỷ đồng nâng cấp nhà làm việc Công an xã

(GLO)- Hội đồng nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà làm việc Công an các xã trên địa bàn TP. Pleiku.

Cụ thể, HĐND TP. Pleiku quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cơ sở vật chất nhà làm việc công an các xã: Biển Hồ, An Phú, Gào, Tân Sơn, Diên Phú, Chư Á, Ia Kênh, Trà Đa do Công an TP. Pleiku quản lý dự án.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quy mô đầu tư dự kiến: nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Công an xã Biển Hồ, diện tích khoảng 300 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã An Phú, xây dựng hàng rào chiều dài khoảng 160 m, sân bê tông diện tích khoảng 1.475 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm diện tích 100 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã Gào, xây dựng hàng rào chiều dài 136 m, sân bê tông diện tích 498 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm diện tích 100 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã Tân Sơn, xây dựng hàng rào chiều dài 140 m, nhà để xe phương tiện vi phạm diện tích 100 m2 và các hạng mục phụ.

Nhà làm việc Công an xã Diên Phú, xây dựng hàng rào chiều dài khoảng 139 m, sân bê tông diện tích 566 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm 100 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã Chư Á, xây dựng hàng rào chiều dài 181 m, sân bê tông 271 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm diện tích 100 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã Ia Kênh, xây dựng hàng rào chiều dài 243 m, sân bê tông 528 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm 100 m2 và các hạng mục phụ; nhà làm việc Công an xã Trà Đa, xây dựng hàng rào chiều dài 140 m, sân bê tông 498 m2, nhà để xe phương tiện vi phạm 100 m2 và các hạng mục phụ.

Tổng mức đầu tư là hơn 8,82 tỷ đồng, 100% nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện, năm 2023-2024.

LỆ HẰNG