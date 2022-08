An Khê: Ký kết quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ

(GLO)- Chiều 18-8, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã: Thành An, Tú An, Xuân An, phường An Bình, Tây Sơn, An Tân, Ngô Mây, An Phước có tuyến tỉnh lộ 667, 669A, 669B đi qua trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 25

Công an thị xã An Khê ký kết quy chế phối hợp với UBND các xã, phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Minh



Theo đó, công tác phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, sâu rộng; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học, tại khu đông dân cư, tổ dân phố, thôn, làng; chú trọng xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đồng thời, tập trung xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ mà lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; trao đổi, cung cấp thông tin và đề xuất giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; khắc phục hậu quả tai nạn giao thông…



Thông qua quy chế phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông giữa Công an thị xã An Khê với UBND các xã, phường có tuyến tỉnh lộ đi qua địa phận; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến tỉnh lộ.



NGỌC MINH