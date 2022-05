Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông: "Chìa khóa vàng" của Mang Yang

(GLO)- Cùng với tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả mang lại là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông có sự chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kéo giảm ở cả 3 tiêu chí.

Những năm qua, huyện Mang Yang là một trong những điểm “nóng” của tỉnh về tai nạn giao thông. Trong đó, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến đối tượng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Theo Thiếu tá Đinh Khánh Tùng-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện), địa bàn huyện Mang Yang rất rộng, có tuyến quốc lộ 19, 19D đi qua và nhiều tuyến đường liên huyện. Trong khi đó, một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng, dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông như: sử dụng rượu bia, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng...

Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2022, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự đã tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại 2 trường học; 4 thôn, làng; 3 điểm, nhóm Tin lành và 1 giáo xứ với 2.226 lượt người tham gia. Việc tuyên truyền nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia giao thông đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông. Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cũng đã tranh thủ tiếp xúc 36 người có uy tín, chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức gọi hỏi, răn đe và yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật đối với 65 thanh-thiếu niên thường xuyên điều khiển xe mô tô lạng lách, nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mang Yang gọi hỏi, răn đe các thanh-thiếu niên xã Kon Thụp thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Quang Tấn

Sau khi được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự tuyên truyền, phổ biến pháp luật, anh Y Duy (làng Pơ Nang, xã Kon Thụp) đã tự nguyện ký vào bản cam kết và hứa không tái phạm. “Tôi hứa sẽ không uống rượu bia; đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường quy định khi tham gia giao thông”-anh Y Duy nói. Còn anh Đinh Sa Ly (làng Ar Tơ Măn, xã Đê Ar) thì cam kết: “Từ nay, tôi sẽ không điều khiển phương tiện chở quá số người quy định, không uống rượu bia khi tham gia giao thông, lạng lách, đánh võng hoặc đuổi nhau trên đường”.

Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Mang Yang) cho biết thêm: Qua các buổi tuyên truyền, nhận thức pháp luật về an toàn giao thông của người dân, nhất là thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số được nâng lên. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn huyện đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 2 người bị thương (giảm 5 vụ, giảm 2 người chết và giảm 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021). “Thời gian tới, bên cạnh việc thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: uống rượu bia, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ... Đội sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho các em học sinh và người dân trên địa bàn. Đồng thời, Đội phối hợp với Công an các xã, thị trấn gọi hỏi, răn đe các đối tượng thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ… góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn”-Thiếu tá Tùng nhấn mạnh.