Gia Lai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ 30-4 và 1-5

(GLO)- Ngày 25-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5-2022.





Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Công điện số 360/CĐ TTg ngày 20-4-2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 63/TB-VP ngày 18-4-2022 về Kết luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I-2022 và nhiệm vụ, trọng tâm giải pháp quý II-2022.

Nhân viên nhà xe Thuận Tiến Gia Lai thực hiện nghiêm quy định phòng-chống dịch Covid-19 trong quá trình tiếp đón hành khách. Ảnh: Lê Hòa



Sở Giao thông-Vận tải có phương án, chỉ đạo thực hiện bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là hoạt động vận tải hành khách và việc đi lại của học sinh, sinh viên; yêu cầu các đơn vị vận tải và các bến xe, Cảng Hàng không Pleiku thực hiện nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, thời gian và loại hình dịch vụ; tăng cường các giải pháp nâng cao an toàn công trình đường bộ, bảo đảm giao thông thuận lợi, thông suốt, trong đó chú trọng kiểm tra, chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với công trình đang thi công, nhất là trên quốc lộ 19; tăng cường theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải; tuân thủ nghiêm các biện pháp an toàn về phòng-chống dịch Covid-19.



Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là đối với các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy; chở quá số người quy định, quá tải trọng cho phép, quá khổ giới hạn; đi không đúng phần đường, làn đường; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe...; chủ động phòng-chống, ngăn chặn và cương quyết xử lý các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bản; xử lý nghiêm việc sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ, lòng đường, vỉa hè để buôn bán, họp chợ trái quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn tại các bến đò ngang, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí.



Sở Giao thông-Vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công, bố trí lực lượng thường trực, công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, giải quyết, khắc phục kịp thời các vụ việc phát sinh; báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 4 ngày nghỉ Lễ 30-4 và 1-5-2022 (từ ngày 30-4 đến ngày 3-5-2022) gửi về Ban An toàn giao thông tỉnh tỉnh trước 14 giờ ngày 3-5-2022.



Ban An toàn giao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ.



KIỀU PHAN