Đắk Nông: Vận động dân bàn giao đất thực hiện dự án bệnh viện hơn 900 tỉ đồng

Ngày 8.4, UBND H.Cư Jút (Đắk Nông) cho biết đang tập trung vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu Xuyên Á, TT.Ea Tling (H.Cư Jút).





Hiện nay H.Cư Jút đang nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng kế hoạch đề ra, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trong tháng 4.2022.



Phối cảnh Bệnh viện đa khoa chuyên sâu Xuyên Á. Ảnh: Thanh Quân



Dự án Bệnh viện đa khoa chuyên sâu Xuyên Á do Công ty cổ phần đầu tư Bệnh viện Xuyên Á - TP.HCM đầu tư với quy mô 900 giường bệnh, tổng kinh phí hơn 900 tỉ đồng, được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt năm 2020. Dự án được triển khai trên tổng diện tích gần 5,5 ha. Trong đó, đất thu hồi của người dân là hơn 5 ha với tổng số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng là 15 hộ.



Hiện có 9/15 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 6 hộ còn lại chưa chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, không bàn giao đất với lý do giá đền bù thấp hơn so với thị trường.



Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội được HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua năm 2019. Vào tháng 8.2021, UBND H.Cư Jút đã ban hành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án với tổng số tiền hơn 13,4 tỉ đồng.

Theo THANH QUÂN (TNO)