An Khê: Đường làm xong 4 năm nhưng vẫn chưa có điện chiếu sáng

(GLO)- Theo phản ánh của người dân, công trình đường Tôn Đức Thắng (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có điện chiếu sáng. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu dân cư.

Năm 2015, gia đình chị N.T.H. chuyển về đường Tôn Đức Thắng sinh sống. Thời điểm đó, con đường chật hẹp, cộng với cỏ dại mọc um tùm hai bên khiến việc đi lại khó khăn, nhất là vào buổi tối. Khi tuyến đường được đầu tư mở rộng, chị cũng như nhiều hộ dân sinh sống ở đây rất vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui chưa được trọn vẹn vì thiếu điện chiếu sáng. “Tôi buôn bán rau củ quả ở chợ đêm, thường dậy lúc 1-2 giờ sáng để sắp xếp hàng hóa chở ra chợ. Đường đến chợ hầu hết đều có điện đường, riêng đoạn trước nhà thì tối om”-chị H. nói.

Chồng chị H. chia sẻ thêm: “Ở đây, tình trạng trộm cắp vặt xảy ra nhiều, còn đua xe thì như cơm bữa. Cứ khoảng 20 giờ, thanh niên chạy xe ầm ầm, bấm còi inh ỏi. Các tuyến đường khác, tối đến, người dân dạo chơi, tản bộ trước nhà, riêng khu này nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm. Chỉ khi nào có việc gì thật cần thiết thì chúng tôi mới dám ra đường vào buổi tối. Mấy chị em phụ nữ có muốn đi tập thể dục cũng không dám vì sợ gặp tai nạn”.

Vừa tưới nước cho những chậu hoa trước nhà, ông N.T.H. cho hay: Nhà nước quan tâm đầu tư mở rộng tuyến đường, bà con rất phấn khởi. Đường 2 chiều thảm nhựa phẳng lì, đi lại thuận lợi. Đến nay, dải phân cách cũng đã được trồng hoa rực rỡ, cảnh quan xanh-sạch-đẹp. Hệ thống ống nước đã được lắp đặt nhưng chưa thấy có hệ thống đế, trụ điện.

Đường Tôn Đức Thắng (phường An Tân, thị xã An Khê) hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018 nhưng chưa có điện chiếu sáng. Ảnh: An Phát

Cũng theo ông H, đêm đến, đoạn đường này chìm trong bóng tối, không chỉ mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. “Chúng tôi đã kiến nghị với tổ dân phố nhiều lần về vấn đề này”-ông H. bức xúc.

Trao đổi với P.V, ông Võ Công Sơn-Tổ trưởng tổ 3 (phường An Tân) cho biết: “Nhà tôi ở đường Tôn Đức Thắng. Khi trời tối, vì chưa có điện đường nên người dân đi lại khó khăn; tình hình mất an ninh trật tự, trộm cắp vặt thường xuyên xảy ra. Chúng tôi cũng đã kiến nghị nhiều lần với phường để báo với cấp trên và ngành chức năng. Bà con rất mong mỏi thị xã sớm có biện pháp giải quyết vấn đề này”.

Được biết, đường Tôn Đức Thắng còn được gọi là đường tránh phía Nam thị xã, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2018. Tuyến đường dài 2,3 km, nối từ quốc lộ 19 đến Trung tâm Y tế thị xã An Khê. Hàng ngày, người dân đi lại qua tuyến đường này rất đông. Đây cũng là tuyến đường được nhiều người dân lựa chọn đến đạp xe, đi bộ tập thể dục.