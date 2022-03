Quảng Ngãi: Xây dựng trung tâm hội nghị 300 tỉ đồng

Dự án công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng, trên diện tích gần 5 ha, nằm về phía đông nam trung tâm TP.Quảng Ngãi, dự kiến tháng 6.2022 sẽ khởi công xây dựng.





Ngày 24.3, ông Võ Thành Trung, Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi đang được hội đồng chấm thiết kế kiến trúc, để chọn ra thiết kế hợp lý, khả thi nhất.



Vị trí xây dựng Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.Nhị

Do công trình nói trên có tầm quan trọng, làm điểm nhấn đô thị của TP.Quảng Ngãi nên UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý cho tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc.



Sau 45 ngày thông báo (từ 25.1 đến 10.3), tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận được 6 hồ sơ dự thi. Theo đánh giá, tất cả các hồ sơ đều đủ điều kiện vào chung khảo. Ngày 18.3 vừa qua, các đơn vị dự thi thiết kế đã trình bày và bảo vệ phương án trước hội đồng thi tuyển.



Ông Trung cho biết, Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi hiện đang chấm phương án thiết kế thi công. Hội đồng gồm 13 thành viên, tất cả đều là những người có kinh nghiệm, uy tín trong chuyên ngành, do TS-KTS Trịnh Hồng Việt, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia làm Chủ tịch Hội đồng.



Dự án công trình Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỉ đồng (ngân sách Trung ương khoảng 200 tỉ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh Quảng Ngãi), xây dựng trên diện tích gần 5 ha, nằm về phía đông nam trung tâm TP.Quảng Ngãi, thuộc P.Nghĩa Chánh, giáp 4 tuyến đường lớn là Phạm Văn Đồng, Cao Bá Quát, 30.4 và Nguyễn Hoàng.



Dự án bố trí trung tâm hội nghị 1.000 chỗ ngồi, các khu hành chính, chức năng, khu trưng bày, hội chợ và các hạng mục cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022 - 2025, do BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

