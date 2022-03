Pleiku là thành phố đầu tiên ở Việt Nam áp dụng giới hạn tốc độ 30-40 km/giờ cho khu vực trường học

(GLO)- Ngày 12-8-2020, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn về triển khai thực hiện giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” và đặt biển báo tốc độ tối đa cho phép qua khu vực trường học trên địa bàn TP. Pleiku. Sau gần 2 năm triển khai, Dự án đã phát huy hiệu quả và Pleiku là thành phố đầu tiên ở Việt Nam áp dụng giới hạn tốc độ 30-40 km/giờ cho khu vực trường học.

Theo công văn nói trên, việc giảm giới hạn tốc độ từ 50-60 km/giờ xuống 30-40 km/h được áp dụng trong các khung giờ đưa, đón học sinh tại khu vực trường học. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn" được hỗ trợ bởi Fondation Botnar, Hiệp hội An toàn Đường bộ toàn cầu (GRSP), Liên đoàn Ô tô Thế giới (FIA) và Chương trình Đánh giá đường bộ Toàn cầu (iRAP). Dự án này không chỉ giúp học sinh an toàn hơn trên đường đến trường và về nhà mà còn phù hợp với Kế hoạch Toàn cầu của Thập kỷ Hành động vì An toàn Đường bộ giai đoạn 2021-2030.

Là 1 trong những đối tác quan trọng của Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn”, Công an TP. Pleiku đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát chấp hành và thực thi quy định về giới hạn tốc độ mới ở các khu vực trường học. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15-2 đến ngày 31-3-2022, trong các khung giờ học sinh đến trường và về nhà. Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng cũng được dự án triển khai nhằm giúp người tham gia giao thông giảm tốc độ khi đi qua khu vực trường học. Trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông này, dự án đã phát hơn 26.000 tờ rơi tuyên truyền tới tất cả phụ huynh học sinh của các trường tiểu học trên địa bàn TP. Pleiku. Ngoài ra, 91 bảng pano truyền thông về tốc độ giới hạn mới cũng được lắp đặt tại 30 điểm trường toàn thành phố.

Biển báo chế tốc độ được đặt tại khu vực gần cổng Trường Tiểu học Cù Chính Lan (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku). Ảnh: Phương Vi

Việc cải tạo cơ sở hạ tầng khu vực trường học đã hoàn thành tại 31 trường dự án, bao gồm: kẻ vạch đi bộ sang đường mới, lắp đèn cảnh báo chớp vàng, xây vỉa hè mới, thiết lập lan can thép để ngăn cách lối đi bộ và khu vực đậu xe cho phụ huynh cũng như các vạch kẻ đường, biển báo giới hạn tốc độ và biển báo khu vực trường học.

Đối với tất cả học sinh TP. Pleiku, giới hạn tốc độ mới không chỉ bảo vệ các em trên đường đến trường mà còn đảm bảo rằng tất cả đều được tiếp cận giáo dục bình đẳng và an toàn. Việc giảm tốc độ giới hạn góp phần cải thiện đáng kể an toàn đường bộ ở Pleiku, đồng thời khuyến khích các gia đình đi bộ và đi xe đạp đến trường, là hình mẫu cho các thành phố xanh và lành mạnh hơn.