Cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương ùn tắc gần 10 km vì xe tải chết máy giữa đường

Hàng nghìn ô tô phải nhích từng chút gần 10 km trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng về TP.HCM do một xe tải chết máy nằm giữa đường.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 6.2, xe tải BS 61H-051.02 lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương theo hướng miền Tây về TP.HCM. Khi gần đến nút giao Bến Lức (Long An), xe này bất ngờ bị chết máy nằm giữa đường. Tài xế cố gắng sửa chữa nhưng không thành.



Xe tải chết máy nằm ngang trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Ảnh: Lê Lang

Do xe tải nằm chắn hết làn đường số 2 và một phần làn đường số 1 nên giao thông ùn ứ. Nhiều xe ô tô xếp thành 3 hàng, lấn luôn cả làn dừng khẩn cấp, kéo dài gần 10 km, đến gần nút giao Tân An. Đến 17 giờ cùng ngày, một tài xế đi chiều ngược lại đã hỗ trợ chặn xe và dọn đường để xe tải chết máy thả trôi, lùi vào làn dừng khẩn cấp.

Phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút gần 10 km. Ảnh: Lê Lang

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 Phòng 8 Cục CSGT (Bộ Công an) chặn phương tiện vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương điều tiết xe ra ngã tư Lương Phú. Do lượng xe từ miền Tây trở lại TP.HCM tăng đột biến nên đường dẫn cao tốc kẹt cứng. Trên QL1, phương tiện ken đặc, xe máy rồng rắn nối đuôi nhau đổ về TP.HCM.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày, lực lượng CSGT đã điều tiết phương tiện ở vòng xoay Thân Cửu Nghĩa, vừa cho xe ô tô vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vừa cho xe ra QL1 để tránh ùn tắc.