Đức Cơ: Ba lực lượng phối hợp đảm bảo an toàn giao thông

(GLO)- Mô hình 3 lực lượng: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự, Công an cấp xã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát vào khung giờ cao điểm để phòng-chống tội phạm và vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) do Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực.

Xuất phát từ thực tế tình hình trật tự an toàn xã hội, ATGT trong những năm gần đây, lãnh đạo Công an huyện Đức Cơ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát vào các khung giờ cao điểm, ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các loại tội phạm như: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe… Trung tá Nguyễn Trung Hiển-Trưởng Công an huyện Đức Cơ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT huyện-cho hay: Mô hình này là cụ thể hóa Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 8-3-2021 của UBND tỉnh về “Thực hiện cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ trong thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số” và Kế hoạch số 352/KH-CAT-PV01 ngày 10-3-2021 của Giám đốc Công an tỉnh về “Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, các tổ công tác có sự tham gia của cả 3 lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát từ 17 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là khung giờ mà các đối tượng tội phạm thường hoạt động. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng tuần tra phần nào khiến các đối tượng phải dè chừng, từ đó ngăn ngừa và hạn chế tối đa các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân. Thiếu úy Nguyễn Bá Danh Nhân-Phó Trưởng Công an thị trấn Chư Ty-cho biết: “Vào buổi tối các ngày cuối tuần, khu vực xung quanh công viên huyện Đức Cơ thường xuất hiện các nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, sau đó chạy xe máy nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách… gây mất an ninh trật tự, mất ATGT. Công an thị trấn phối hợp với lực lượng Công an huyện tổ chức tuần tra, chốt chặn để xử lý các đối tượng này. Có trường hợp anh em hóa trang mật phục để ghi hình, sau đó cung cấp cho Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện) xử lý “phạt nguội”. Đối với số thanh-thiếu niên có biểu hiện càn quấy, thường xuyên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an thị trấn gọi hỏi để giáo dục, răn đe; yêu cầu gia đình ký cam kết giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thôngdđường bộ. Nhờ vậy, thời gian gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên tụ tập gây mất trật tự công cộng đã được hạn chế tối đa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn”.

Nhiều mô tô, xe máy liên quan đến các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị Công an huyện Đức Cơ tạm giữ. Ảnh: Hải Lê

Trung tá Đặng Văn Tuân-cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Đức Cơ) cũng cho biết: Sự phối hợp của các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Khi gặp các trường hợp phức tạp, người vi phạm có biểu hiện gây khó khăn, chống đối thì việc xử lý, trấn áp sẽ quyết liệt hơn. “Thông thường, khi phát hiện trường hợp vi phạm trật tự ATGT, Cảnh sát Giao thông sẽ lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Nhiều trường hợp người vi phạm đã say xỉn, không chấp hành việc xử phạt mà còn có biểu hiện gây rối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Trong tổ công tác có Cảnh sát Hình sự giúp hạn chế tối đa các trường hợp có ý định chống đối, cản trở”-Trung tá Tuân thông tin.

Theo thống kê của Công an huyện Đức Cơ, 10 tháng năm 2021, trên địa bàn huyện xảy ra 10 vụ TNGT, làm chết 10 người, bị thương 2 người (giảm 2 người chết, 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020). Đặc biệt, kể từ khi triển khai mô hình “3 lực lượng phối hợp đảm bảo trật tự an toàn xã hội và ATGT”, tình hình TNGT, phạm pháp hình sự đã giảm mạnh. Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết thêm: “Thời gian tới, trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực tế mô hình, Công an huyện sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện và Ban ATGT huyện các giải pháp để kiềm chế TNGT cũng như các loại tội phạm khác trên địa bàn”.