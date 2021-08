Đak Pơ hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Giai đoạn 2018-2020, Công ty Điện lực Gia Lai đã đầu tư 641 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Năm 2021, Công ty tiếp tục bố trí hơn 160 tỷ đồng để triển khai 42 công trình, dự án nhằm bảo đảm 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có điện, 100% xã hoàn thành tiêu chí điện năng xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện Đak Pơ có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Tân An, Hà Tam, Cư An và Phú An. Các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Đặc biệt, 100% xã đã hoàn thành tiêu chí điện gồm: hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

Ông Hồ An Bình-Giám đốc Điện lực An Khê-cho biết: Điện lực An Khê quản lý hệ thống điện trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ. Trong giai đoạn 2018-2020, Điện lực An Khê đã đầu tư 20 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Đak Pơ. Riêng trong năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai phân bổ 6,4 tỷ đồng để đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện. “Điện lực An Khê phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tổ chức khảo sát hệ thống điện đến tận thôn, làng để lập phương án ưu tiên đầu tư nâng cấp theo lộ trình. Hiện toàn huyện đã có 7/7 xã có điện lưới quốc gia, đạt 100%; đã lắp đặt 100% công tơ điện tử cho khách hàng”-ông Bình thông tin.

Điện lực An Khê thi công hệ thống điện ở huyện Đak Pơ. Ảnh: Hà Duy

Ông Võ Viết Nghĩa-Chủ tịch UBND xã Yang Bắc-phấn khởi cho hay: “Để xã sớm về đích nông thôn mới thì ngành điện đóng vai trò hết sức quan trọng. Bởi lẽ, điện được cấp đầy đủ sẽ là đòn bẩy để các dịch vụ văn hóa, kinh tế-xã hội của địa phương phát triển. Nếu năm 2016, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27,3 triệu đồng thì đến năm 2020 đã tăng lên 35,72 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37% năm 2015 xuống còn 6,77% năm 2020”.

Cùng với đó, chương trình “Thắp sáng đường quê” cũng được Điện lực An Khê chú trọng triển khai tại các xã: Tân An, Cư An, Phú An và thị trấn Đak Pơ với gần 1.200 bóng điện led và tổng chiều dài đường dây là 52 km. Gần đây nhất là triển khai tại xã Hà Tam với 78 bộ bóng đèn led và hơn 3 km đường dây. Ông Nguyễn Uyên Danh (thôn 2, xã Hà Tam) bày tỏ: “Nhờ được lắp đặt điện đường mà an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo”.