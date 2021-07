Dự án Trung tâm Thương mại Pleiku: Nhiều kỳ vọng

(GLO)- Sau nhiều lần trì hoãn, Dự án Trung tâm Thương mại Pleiku cũng đã khởi động trở lại, mang nhiều kỳ vọng cho cả địa phương lẫn tiểu thương tại đây.





Dự án “cao số”



Năm 2013, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực Tây Nguyên lần thứ 2 được tổ chức tại TP. Pleiku, chứng nhận đầu tư Dự án Trung tâm Thương mại (TTTM) Pleiku đã được trao cho Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Thời điểm này, Dự án đã đem lại nhiều kỳ vọng về thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo bộ mặt đô thị Pleiku khang trang, góp phần đưa thành phố trở thành đô thị loại I. Quy mô dự kiến của Dự án lúc đó gồm 7 tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến năm 2016, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đã có sự xung đột giữa thiết kế dự kiến và hiện trạng thực tế buộc phải điều chỉnh thiết kế công trình. Cuối cùng, vì không tìm được “tiếng nói chung” nên nhà đầu tư đã rút khỏi Dự án.

Trung tâm Thương mại Pleiku cũ kỹ và xuống cấp. Ảnh: Hà Duy



Năm 2017, Dự án một lần nữa lại rục rịch triển khai bởi Công ty TNHH Đại Phát, dự kiến khởi công vào tháng 2-2018 và hoàn thành vào tháng 9-2018. Quy mô dự kiến gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng. Song, vì nhiều lý do, Dự án vẫn chưa được triển khai.



Bà Phan Thị Hằng-tiểu thương tại TTTM Pleiku-cảm thán: “Tôi bán hàng khô tại đây đã trên 20 năm. Chợ giờ nhếch nhác lắm, nhìn thì biết. Lối đi thì chật hẹp, nước thải đọng thành vũng giữa đường bốc mùi hôi thối. Tôi mong chợ được xây dựng lại cho sạch sẽ, gọn gàng, phân chia khu vực rõ ràng, hợp lý để đừng ngồi xen lẫn, xô bồ như bây giờ”.



Thời gian qua, kinh tế-xã hội TP. Pleiku có những bước phát triển quan trọng, đặc biệt thành phố được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Bởi vậy, việc đầu tư xây dựng TTTM Pleiku là vô cùng cần thiết. Mới đây, UBND tỉnh đã giao cho UBND TP. Pleiku chịu trách nhiệm lựa chọn chủ đầu tư để tái khởi động dự án này.



Cần sự quan tâm của nhiều phía



Ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Dự án đầu tư mới TTTM Pleiku thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh được phê duyệt theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 20-2-2020 của UBND tỉnh. Dự án này được triển khai trên toàn bộ khuôn viên của TTTM Pleiku hiện tại. Tuy nhiên, hiện tại, một phần diện tích của TTTM Pleiku đã cho Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce-Chi nhánh Gia Lai thuê với thời hạn 30 năm để đặt Siêu thị VinMart.

Vì nhiều lý do, Dự án Trung tâm Thương mại Pleiku vẫn chưa được triển khai. Ảnh: Hà Duy

Trung tâm Thương mại Pleiku được xây dựng năm 1997, 4 mặt tiếp giáp với các trục đường chính là Trần Phú, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng và Hoàng Văn Thụ. Trung tâm Thương mại Pleiku có diện tích 14.000 m2, hiện có trên 600 hộ kinh doanh.

Được biết, cuối năm 2003, giữa TTTM Pleiku và Tổng Công ty Dệt may Việt Nam ký kết hợp đồng thuê mặt bằng với thời gian 50 năm (trong đó, giai đoạn 1 là 20 năm và giai đoạn 2 là 30 năm tiếp sau) để đặt Siêu thị Vinatex. Đến ngày 1-6-2015, giữa TTTM Pleiku cùng với bên thuê là Tập đoàn Dệt may Việt Nam và bên thuê mới là Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce-Chi nhánh Gia Lai đã ký kết bản thỏa thuận chuyển giao và thanh lý hợp đồng cho thuê. Hiện Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce-Chi nhánh Gia Lai đang kinh doanh trên cơ sở bản thỏa thuận chuyển giao và thanh lý hợp đồng thuê ký ngày 1-6-2015.



“Để triển khai Dự án TTTM Pleiku mới, thành phố đã tổ chức cuộc họp với đơn vị thuê và đề xuất 3 phương án đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce. Phương án đầu tiên là phối hợp với chủ đầu tư để triển khai theo đúng bản thiết kế của đơn vị. Sau đó, chủ đầu tư sẽ trả lại đủ diện tích và vị trí hiện tại để Siêu thị VinMart tiếp tục kinh doanh. Phương án 2 là Vincommerce có thể đề xuất một vị trí khác hợp lý trên địa bàn thành phố để đơn vị tiếp tục hoạt động kinh doanh. Phương án thứ 3 là thanh lý hợp đồng. Chúng tôi đang chờ sự trả lời rõ ràng từ phía Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce”-ông Nguyễn Hữu Quế cho hay.



Cho tới thời điểm này, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce vẫn chưa có câu trả lời chính thức. Bà Nguyễn Thị Phương-Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại tổng hợp Vincommerce-cho biết: “Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xem xét và đánh giá từng phương án mà UBND TP. Pleiku đề nghị để đảm bảo quyền lợi của Vincommerce cũng như đạt được mong muốn hợp tác thiện chí với thành phố trong tương lai. Trong điều kiện dịch Covid-19 đang rất căng thẳng như hiện nay, phía Tập đoàn có những quy định hạn chế đi công tác để đảm bảo an toàn cho nhân viên cũng như tuân thủ quy định phòng-chống dịch của Chính phủ. Vì thế, Vincommerce chưa thể phản hồi kế hoạch của mình tại thời điểm này. Ngay khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi với lãnh đạo thành phố để đưa ra quyết định phù hợp”.



Trung tâm Thương mại Pleiku được đầu tư xây dựng khang trang, kiến trúc độc đáo, hiện đại chắc chắn sẽ là một trong những điểm nhấn của TP. Pleiku, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Hy vọng lần này, Dự án TTTM Pleiku sẽ không tái diễn điệp khúc “giẫm chân tại chỗ”.



HÀ DUY