UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4

(GLO)- Ngày 26-4, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 453/UBND-NC về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giao thông-Vận tải xây dựng phương án, chỉ đạo thực hiện bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với vận tải hành khách, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc, chỉ đưa phương tiện đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật để vận chuyển khách; kiểm tra, theo dõi, xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra về an toàn giao thông tại các bến xe; kiên quyết xử lý phương tiện vận tải khách vi phạm trật tự an toàn giao thông; tăng cường các giải pháp nâng cao an toàn công trình đường bộ, bảo đảm giao thông thông suốt, êm thuận.