Hà Nội: Công an đang làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng tại chung cư Golden Land

Sáng 5.12, đại diện Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết đang xác minh vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại chung cư Golden Land ở 275 Nguyễn Trãi khiến 1 người bị thương nặng vào khoảng 18 giờ ngày 4.12.



Nạn nhân Cường được sơ cứu trước khi đưa đi cấp cứu - Ảnh Cư dân chung cư Golden Land cung cấp



Nạn nhân đa chấn thương, mất nhiều máu



Theo thông tin từ một số cư dân chung cư Golden Land do Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Công ty Hoàng Huy) làm chủ đầu tư, khoảng 18 giờ chiều qua, 4.12, ông Nguyễn Anh Cường (53 tuổi, cư dân tòa B) đi từ thang máy tại tòa B ra, bước hụt chân, bị rơi từ tầng 2 xuống sàn dưới với độ cao từ 5 - 6 m.



Ngay sau khi phát hiện vụ tai nạn, người dân đã gọi cấp cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, tay, mất nhiều máu…



Cơ quan công an sau đó đã niêm phong khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn.



Nhiều cư dân đề nghị làm rõ có hay không việc tự ý cơi nới thang máy



Đáng chú ý, nhiều cư dân chung cư Golden Land bức xúc cho rằng, chiếc thang máy mà nạn nhân Cường bước ra khu vực hành lang không có trong thiết kế ban đầu của tòa nhà.



“Thiết kế thang máy giống như được tận dụng, cơi nới phục vụ cho một số phòng ở tầng 3, 4. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thang máy này có được cấp phép, hay chủ đầu tư tự cơi nới phục vụ cho tầng 3, 4. Chúng tôi cũng nghi ngờ chủ đầu tư tòa nhà đã tận dụng tầng kỹ thuật để cho thuê văn phòng, cơi nới thêm thang máy”, anh Nguyễn Văn Tùng, cư dân chung cư Golden Land, bày tỏ.





Chung cư Golden Land ở 275 Nguyễn Trãi, nơi xảy ra vụ việc- Ảnh Lê Quân





Tại hiện trường, thang máy được thiết kế, lắp đặt cửa ra các tầng hầm B2, B1, 1, 2, 3 và 4. Tại cửa ra thang máy ở tầng 2 là một hành lang rộng khoảng 80 cm. Tuy nhiên, hành lang này không hề có lan can bảo hiểm hay cảnh báo, che chắn nào.



Theo một số người dân, nạn nhân Cường đi từ thang máy tầng 2 ra, do không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên bước hụt chân rơi xuống.



“Việc thiết kế, lắp đặt, quản lý thang máy, hành lang như vậy là kiểu làm ăn vô trách nhiệm, coi thường tính mạng con người. Cư dân chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức liên quan”, chị Nguyễn Thùy Dung, cư dân tại chung cư này, bày tỏ.



Theo tìm hiểu, chung cư Golden Land tại 275 Nguyễn Trãi có 5 tòa nhà: 3 tòa cao từ 25 - 27 tầng đã hoàn thiện, sử dụng được khoảng 5 năm; 1 tòa trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng; 1 tòa nhà ở cao tầng.



Đây là dự án đầu tay của Công ty Hoàng Huy tại Hà Nội, được coi là chung cư cao cấp nhưng thời gian qua, cư dân không ít lần phản ánh với báo chí về chất lượng công trình, dịch vụ, xây dựng sai thiết kế, quy hoạch…

Theo ĐAN HẠ - TRẦN CƯỜNG (thanhnien)